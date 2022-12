Orçamento de Mossoró para 2023 é aprovado na Câmara Municipal

O Projeto de Lei do Executivo nº 31/2022, da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foi aprovado em dois turnos, nesta quarta-feira (30), pelos vereadores de Mossoró. Com isso, resta apenas a redação final, prevista para ser aprovada em 14 de dezembro. Em seguida, a Câmara enviará o projeto à Prefeitura para sanção. Os vereadores e vereadoras aprovaram o Orçamento Municipal do próximo ano, com 242 emendas parlamentares. Dessas, 236 são impositivas.