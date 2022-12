Canal na comunidade Teimosos recebe mutirão de limpeza da Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró continua com as ações de limpeza em canais, córregos e bueiros, contemplando diversos pontos do município. Na zona Leste, na comunidade Teimosos, a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) conta com equipes trabalhando em limpeza de canal.



Esse é um trabalho realizado constantemente pelos profissionais da Diretoria Executiva de Serviços Urbanos, mas nesta época do ano, as ações são intensificadas num mutirão que percorre pontos críticos. Um trabalho para evitar transtornos causados pelas chuvas à população.

Neste processo, é importante a colaboração da população. Nesse sentido, se faz necessário que os moradores não descartem lixo em locais inadequados, gerando obstrução das redes de drenagem, consequentemente inundações e outros problemas com a chegada das fortes chuvas.



O trabalho de limpeza em canais, galerias e córregos, nesta nova fase do ano, já passou por bairros como: Belo Horizonte, Paredões e Aeroporto. Outros pontos da cidade ainda serão atendidos com os trabalhos da Diretoria Executiva de Serviços Urbanos do município.