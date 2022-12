“Estação Natal” será lançado nesta quinta-feira (01) pela prefeitura de Mossoró

O espírito natalino já está presente em Mossoró. Neste ano, a Prefeitura de Mossoró preparou uma grande programação natalina com o “Estação Natal”. Quem passa pela antiga estação ferroviária da cidade, atual Estação das Artes Elizeu Ventania, já percebe a cenografia feita de forma especial para a data. O lançamento da programação acontece nesta quinta-feira, 1º de dezembro, às 17h.



A montagem da decoração do “Estação Natal”, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), segue acelerada. O pórtico ártico montado na entrada da Estação das Artes dá boas-vindas aos turistas e à população em geral. O tapete vermelho, que leva os visitantes até a casa do Papai Noel, também já foi estendido.



A decoração natalina chega às principais ruas e avenidas de Mossoró. Os enfeites, que simbolizam a data, resgatam o período de fraternidade e união que se vive na época do Natal. Secretário de Cultura, Etevaldo Almeida adianta as novidades do “Estação Natal”.



“Montamos uma grande programação. Além da decoração natalina, vamos ter apresentações artístico-culturais dos grupos de Mossoró. O objetivo principal é promover a integração, a partir do que significa o Natal. Os turistas e a população de Mossoró terão a oportunidade de prestigiar um momento mágico de fraternidade”, disse Etevaldo Almeida.



O lançamento do “Estação Natal”, assim como o acendimento das luzes da decoração, será realizada na próxima quinta-feira, 1º de dezembro, às 17h. A solenidade é aberta ao público e acontece na Estação das Artes Elizeu Ventania, localizada na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, bairro Centro.