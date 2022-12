PMM paga salário de novembro dos servidores e 13º dos aniversariantes. A quitação do compromisso salarial, realizada nesta quarta-feira (30), representa a injeção de R$ 21 milhões na economia de Mossoró e corresponde aos salários, adicionais e 13º dos aniversariantes do mês. Além de reconhecer a importância do funcionalismo, o pagamento em dia dos salários ajuda a movimentar e aquecer a economia da cidade.

“Salário na conta do servidor, cumprindo com nosso compromisso de pagar os salários em dia e dentro do mês trabalhado. São mais de R$ 21 milhões que circulam na economia mossoroense, nos bairros, comunidades e no comércio local. Agradeço aos servidores que trabalham na Prefeitura de Mossoró. Meu muito obrigado pelo serviço prestado à população”, disse o prefeito Allyson Bezerra.