MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/12/2022

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

Brasília

Lira e Lula acertam aprovação da PEC da transição e Bolsonaro, irritado, bloqueia orçamento secreto

Petrobras divulga nesta quinta feira plano estratégico de investimento no período de 2023 a 2027; equipe de Lula quer ampliar investimentos da Petrobras

Estado

Medicamento usado no tratamento contra Covid-19 começa a ser distribuído aos municípios do RN

Em dia histórico para luta antirracista, Governo do RN sanciona Estatuto da Igualdade Racial

Inscrições no concurso do Corpo de Bombeiros do RN são prorrogadas e Aprovados no concurso do Itep/RN começam a tomar posse nos cargos

Estado anuncia R$ 1,2 milhão para aquisição de 75,5 toneladas de sementes crioulas de feijão, milho, arroz vermelho, sorgo forrageiro e fava, para serem distribuídas a agricultores/as familiares do Rio Grande do Norte.

Mossoró

Orçamento de Mossoró para 2023 é aprovado na Câmara Municipal

Prefeitura entrega praça reformada na comunidade de Passagem de Pedra

PMM paga salário de novembro dos servidores e 13º dos aniversariantes

“Estação Natal” será lançado nesta quinta-feira pela prefeitura de Mossoró

Canal na comunidade Teimosos recebe mutirão de limpeza da Prefeitura de Mossoró

Policia

Operação da Deicor e PRF apreende fuzis e material explosivo no Agreste que seria usado em assalto a bancos do RN; Na operação, um suspeito morreu em confronto com a policia

Agricultor atropelado em Rodolfo Fernandes morre à caminho de Pau dos Ferros

Copa do Mundo

Oito seleções já estão com jogos definidos nas oitavas de finais: Holanda e EUA; Argentina e Austrália; Inglaterra e Senegal; França e Polônia. Brasil e Portugal também já estão classificados e aguardam definição de adversários nos jogos desta quinta e sexta