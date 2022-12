Cerca de 5 mil agricultores de Mossoró devem ser beneficiados com o programa Semear 2023

O programa Semear promove distribuição de óleo diesel para produtores rurais. As visitas serão realizadas nos polos que fazem parte do programa “Mossoró Rural” – começando na próxima segunda-feira (5). As equipes da secretaria irão até as comunidades com a lista de agricultores para identificar aqueles que possam ser contemplados com as políticas do programa. Em 2023, cerca de 5 mil agricultores devem ser beneficiados.

Neste mês de dezembro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) inicia o cronograma de visitas às comunidades rurais com as ações do programa Semear 2023. Nesta fase inicial, as equipes da Prefeitura de Mossoró realizarão as inscrições de agricultores e agricultoras que serão beneficiados com a distribuição de óleo diesel.



O programa Semear promove distribuição de óleo diesel para produtores rurais. “O programa Semear consiste em doação de óleo diesel, sendo 22 litros para cada produtor. Isso é importante porque fomenta a atividade do homem do campo, plantando culturas como milho e feijão, entre outras”, explicou Ney Maranhão, coordenador de Agricultura da Seadru.



As visitas serão realizadas nos polos que fazem parte do programa “Mossoró Rural” – começando na próxima segunda-feira (5). “As inscrições neste ano serão diferentes. Vamos até as comunidades com a lista de agricultores e identificá-los para que possam ser beneficiados com as políticas do programa”, acrescentou o coordenador de Agricultura da Seadru.



Em 2023, cerca de 5 mil agricultores devem ser beneficiados. “Essa edição do programa vai começar com visitas às comunidades no mês de dezembro. Dependendo do início do período chuvoso, vamos começar a distribuir óleo para o homem do campo iniciar o corte de terra”, finalizou Ney Maranhão.