Caminhada Histórica de Mossoró resgata fatos históricos da cidade nesta sexta-feira, 03

A história de Mossoró será contada de uma maneira diferente neste sábado, 03 de dezembro, com a realização da Caminhada Histórica de Mossoró.



Com os pés no presente, através do passeio por diferentes locais, suas praças, prédios e monumentos a história e os feitos do passado dos mossoroenses serão contados e destacados de um jeito lúdico, divertido e marcante. O percurso inclui paradas em locais como a Praça da Redenção, Biblioteca Ney Pontes Duarte, Museu Lauro da Escóssia, Loja Maçônica 24 de Junho, Catedral, Estação das Artes e mais dez pontos históricos.



“Nesse percurso de caminhada os participantes poderão se surpreender com histórias já conhecidas e também por outras bem curiosas, que as pesquisas realizadas na literatura histórica revelaram. A pé os monumentos deixam de ser velhos pois com a História eles são mais presentes do que se imagina. É um passeio imperdível para toda a família”, ressalta Alexandre Rocha, historiador que elaborou o percurso desta caminhada.



Para participar dessa caminhada basta agir com solidariedade e doar 2kg de alimentos não perecíveis na loja na DCell (centro) em troca do voucher para retirar o kit da caminhada a partir das 14h, no ponto de troca que será instalado no dia 03, nas proximidades da Catedral. A organização recomenda ao participante chegar cedo para fazer a retirada do seu kit com tranquilidade.



A realização da Caminhada Histórica de Mossoró é uma iniciativa da Viva Promoções com patrocínio do Governo do Estado do RN através da Lei Câmara Cascudo, apoio da Prefeitura de Mossoró, Tchê Restaurante e incentivado por empresas como SolarBR Coca-Cola, Água Crystal, Sadio Condimentos e Riograndense Distribuidora.





CAMINHADA HISTÓRICA DE MOSSORÓ:



Quando - Dia 03 de dezembro, sábado à partir das 16h

Ponto de partida: Catedral e Praça Vigário Antônio Joaquim

Participação aberta ao público - Para ter acesso ao kit da caminhada composto de camiseta e guia histórico, é só doar 2kg de alimentos



CONHEÇA O PERCURSO:



1- Catedral de Santa Luzia

2- Estátua Dix-Sept Rosado

3- Praça Vigário Antônio Joaquim

4- Biblioteca Municipal Ney Pontes

5- Praça da Redenção

6- Estátua da Liberdade

7- Loja Maçônica "24 de Junho"

8- Museu Lauro da Escóssia

9- Câmara Municipal de Mossoró

10- Estação das Artes Eliseu Ventania

11- Igreja de São Vicente

12- Palácio da Resistência

13- Residencia do Industrial Antonio Floriano de Almeida

14- Corredor Cultural

15- Memorial da Resistência

16- Teatro Municipal Dix-huit Rosado