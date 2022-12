“Nasce hoje um Natal muito especial em Mossoró”, diz Allyson ao lançar o “Estação Natal”. O projeto foi lançado pela Prefeitura de Mossoró, nesta quinta-feira (1º), iluminando não só a Estação das Artes Elizeu Ventania, mas também as principais ruas e avenidas da cidade, envolvendo a população em um clima de fraternidade que marca este período do ano. O prefeito destacou que o projeto conta com uma programação artística e cultural que, a cada ano, será ampliada. Allyson também ressaltou a importância econômica da iniciativa, uma vez que durante todo mês de dezembro, e até o início de janeiro, o espaço receberá ambulantes, food trucks e comerciantes em geral, de forma organizada.

Já é Natal em Mossoró! Na noite desta quinta-feira (1º), o projeto “Estação Natal” foi aceso, iluminando não só a Estação das Artes Elizeu Ventania, mas também as principais ruas e avenidas da cidade, envolvendo a população em um clima de fraternidade que marca este período do ano.

As luzes foram acionadas pelo prefeito Allyson Bezerra, em cerimônia que contou com a presença de grande público.

“Nasce hoje um Natal muito especial em Mossoró, com esse projeto em que a gente vai utilizar ao máximo esse espaço nobre da cidade, esse espaço artístico, cultural, central, que é a Estação das Artes, que nós pavimentamos com piso intertravado, que deu uma qualidade melhor às pessoas que aqui estão, deu a oportunidade da gente fazer diversos eventos culturais ao longo de todo o ano”, disse o gestor durante a solenidade.

O prefeito destacou que o projeto contempla não apenas a iluminação em si da Estação e das principais ruas e avenidas de Mossoró, mas também uma programação artística e cultural que, a cada ano, será ampliada.

Allyson também ressaltou a importância econômica da iniciativa, uma vez que durante todo mês de dezembro, e até o início de janeiro, o espaço receberá ambulantes, food trucks e comerciantes em geral, de forma organizada.

“O ‘Estação Natal’ surge com o objetivo também de termos uma programação artística, cultural, o envolvimento da sociedade, das instituições, como, por exemplo, hoje tivemos apresentação de crianças das universidades, presença de crianças da Rede Municipal de Ensino”, relatou, acrescentando: “Vamos a cada ano buscar aumentar a quantidade de atrações culturais. A ideia é que ao longo dos anos a gente possa trazer também atrações estaduais, regionais e até nacionais”, complementou Allyson.

A primeira noite do “Estação Natal” já começou com uma intensa movimentação. O público presente aprovou o projeto.

“Muito boa essa iniciativa. De fato, a gente estava precisando disso, para trazer as crianças, as famílias. Um espaço muito bem aproveitado. Já chamei o pessoal de Icapuí-CE, minha sogra mora lá, eles ficaram encantados, porque mostramos o projeto através de uma live. Amanhã eles já estão aqui para curtir esse momento”, contou o gerenciador de hortifruti, Lindon Johnson.

“Eu adorei, tenho que dizer que eu adorei. Adorei tudo, o Papai Noel, a casa dele, essa névoa que está vindo aqui. Eu quero muito agradecer”, acrescentou o pequeno Davy Lincoln, de 8 anos, filho de Lindon Johnson.

O operador de guindaste Roberto Oliveira também prestigiou o “Estação Natal” nesta primeira noite, acompanhado da família.

“Diferente de outros anos, a gente vê uma estrutura bem mais moderna, bem mais confortável e organizada, e isso é muito gratificante, porque a gente vê que, na medida em que o tempo vai passando, vai evoluindo até mesmo o conceito de uma bela festa natalina”, pontuou.

Secretário Municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima explica quais os itens que integram o projeto. “Aqui surge um novo projeto de Natal, extremamente importante para a cidade. É um mundo de Natal aqui dentro, onde você começa no túnel e de lá vai andando e fazendo de cada lugar um espetáculo, um sonho. Temos a fábrica de brinquedos, presépio, brinquedoteca, casa do Papai Noel, árvore principal, entre outros elementos. É muito gratificante”, disse.

O projeto natalino também contempla a instalação de uma imagem iluminada de Santa Luzia, padroeira da cidade. O vigário-geral da Diocese de Mossoró, padre Flávio Augusto, elogiou a iniciativa da Prefeitura.

“São momentos que fazem com que a gente saia do nosso cotidiano e viva momentos de festa. Estes elementos externos acabam nos envolvendo e nos colocando naquilo que queremos celebrar, por isso acho que as luzes, os enfeites natalinos, nos colocam sempre mais nessa perspectiva da grande celebração do nascimento de Jesus”, relatou.

A decoração natalina segue acesa até o dia 6 de janeiro de 2023. “Para nós que fazemos a gestão da Secretaria de Cultura é muito prazeroso estar entregando mais um projeto para a sociedade mossoroense, um projeto literalmente inovador, cujo objetivo principal é a gente promover essa integração de toda a população, de todas as famílias. Nós estamos nessa articulação de se pensar a programação cultural desse espaço. Estaremos aqui com um palco montado, para que a gente possa estar possibilitando também atrações artístico-culturais”, comentou o secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida.

Participaram da solenidade de abertura do projeto “Estação Natal”, além do prefeito Allyson Bezerra e secretários municipais, a primeira-dama Cinthia Pinheiro, o presidente da Câmara de Mossoró, Lawrence Amorim, e demais vereadores, bem como representantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e outras instituições.