Projeto que torna o MCJ como patrimônio imaterial do RN é aprovado na Assembleia Legislativa. O projeto de lei é da deputada estadual Cristiane Dantas (SDD) que ressalta a importância do evento enquanto propagador da cultura do Rio Grande do Norte. O "Pingo da Mei Dia", o maior bloco junino do Brasil, que abre os festejos de São João em Mossoró; e o espetáculo teatral "Chuva de Bala no País de Mossoró", que retrata a história da invasão do bando de Lampião ao município, em 1927, também estão incluídos.

O projeto de lei que torna o Mossoró Cidade Junina, um dos maiores festejos de São João do Estado, patrimônio imaterial, histórico, cultural e turístico do Rio Grande do Norte, foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa durante sessão desta quinta-feira (01).

"O Mossoró Cidade Junina tem levado o nome do município para além das fronteiras do Rio Grande do Norte, preservando a memória histórica e cultural em torno das festividades juninas", além de ser "fundamental para o fomento da economia e turismo pois atrai milhões de pessoas todos os anos neste período festivo".

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra destaca que a edição deste ano do Mossoró Cidade Junina se configurou como uma das edições mais seguras e organizadas da história de Mossoró.

" É com muita alegria que recebemos a aprovação desse projeto pela Assembleia Legislativa, que nada mais é do que um reconhecimento a grandiosidade de tudo que representa o MCJ, que é acima de tudo, patrimônio do povo de Mossoró e do Rio Grande do Norte, por isso, nosso intuito é trabalhar para tornar essa festa cada vez mais forte", afirmou o prefeito.