ICMBio e Seadru ofertam curso de gastronomia gratuito a agricultoras do Polo Alagoinha. O projeto é ofertado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). No primeiro encontro prático, realizado nesta quinta (1º), as alunas trabalharam pratos à base de galinha caipira. O curso de gastronomia regional conta com mais de 20 participantes. São agricultoras de famílias localizadas no entorno do Parque Nacional da Furna Feia. A capacitação está dividida em quatro módulos, sendo um encontro com aulas teóricas e outros três com ações práticas.

Nesta quinta-feira (1º), agricultoras do Polo Alagoinha, zona rural de Mossoró, participaram da primeira aula prática do curso de gastronomia regional.

O projeto é ofertado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). No primeiro encontro prático, as alunas trabalharam pratos à base de galinha caipira.

O curso de gastronomia regional conta com mais de 20 participantes. São agricultoras de famílias localizadas no entorno do Parque Nacional da Furna Feia. A capacitação está dividida em quatro módulos, sendo um encontro com aulas teóricas e outros três com ações práticas.

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater-RN) – parceiro do curso – participa com facilitadores nas áreas de nutrição e gastronomia.

“Realizamos a primeira aula prática do curso de gastronomia regional na agricultura familiar. Nós tivemos o preparo da galinha caipira e os seus acompanhamentos (pirão de galinha caipira, arroz da terra ao leite, baião de dois, salada de feijão verde). Entendemos que a galinha caipira é um dos pratos mais emblemáticos da cozinha sertaneja”, explicou o gastrólogo Alexandre Dantas.

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) fornece transporte para as agricultoras do curso que tem aulas realizadas na Universidade Potiguar (UnP).

“O curso tem como objetivo trazer para a realidade das mulheres que moram no entorno do Parque da Furna Feia a possibilidade delas aprenderem pratos à base de produtos nossos, nordestinos, do nosso dia a dia. Estão sendo trabalhados pratos à base de galinha caipira, arroz da terra, arroz vermelho, queijo coalho, feijão verde, manteiga da terra. Isso é o toque especial para aquelas pessoas que forem visitar parte do Polo Maísa, Polo Alagoinha, Parque da Furna Feia. Além das belezas naturais, as pessoas vão se deliciar com comidas típicas que agregam renda e valor às famílias da região”, destacou Faviano Moreira, secretário municipal de Agricultura.

O curso de gastronomia ainda terá mais dois encontros com aulas práticas. Nas próximas aulas, as agricultoras irão trabalhar com carne de sol e seus acompanhamentos e sobremesas com ingredientes regionais.

“É importante salientar que no curso a gente vê não somente a parte de preparo, mas também apresentação de pratos, a parte de montagem e posicionamento de mesa, criação de ambientes agradáveis para receber as pessoas. Nós temos o uso de insumos locais e regionais, enfatizando a importância do uso desses ingredientes, reforçando a identidade cultural que temos com cada um deles”, acrescentou Alexandre Dantas.