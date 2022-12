Prefeitura apoia festa de Santa Luzia 2022 com recursos e infraestrutura

A Festa, realizada pela Diocese de Mossoró, conta para este ano de 2022 com patrocínio de R$ 100 mil por parte da Prefeitura de Mossoró. O valor foi depositado na conta no dia da abertura da festa. Além do recurso, o município também contribui, através das secretarias municipais, com apoio logístico como equipe de saúde e disponibilização de ambulância, intervenções dos agentes de trânsito e apoio da Secretaria de Infraestrutura. Foi destinado aporte financeiro para as secretarias de Saúde, Segurança e Infraestrutura realizarem trabalho em caráter extraordinário durante a programação da festa.

A Prefeitura Municipal de Mossoró patrocina e apoia mais uma edição da Festa de Santa Luzia, que teve seu início no último dia 1º de dezembro e segue até 13 de dezembro, quando se comemora o Dia de Santa Luzia.



No dia 1º de dezembro, a Prefeitura de Mossoró, promoveu junto à programação do “Estação Natal”, o acendimento da imagem de Santa Luzia, localizada na avenida Presidente Dutra.