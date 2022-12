Programa de investimentos no município de Mossoró será lançado na quarta-feira, 7. O Programa Estratégico de Metas e Investimentos será apresentado pelo Prefeito Allyson Bezerra e equipe de secretários inteiramente ligados à formulação do plano, que vai trazer uma série de ações em áreas importantes como meio ambiente, saúde, educação, emprego e renda, pavimentação, acessibilidade, causa animal, mobilidade urbana, eficiência energética, construção e reforma de prédios, além de infraestrutura hídrica, especialmente, para a zona rural do município. O lançamento acontecerá a partir das 14h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Toda a população está convidada.

A Prefeitura de Mossoró lançará na próxima quarta-feira (7), o Programa Estratégico de Metas e Investimentos, que contempla diversas áreas do município e tem como objetivo acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e resolver problemas e gargalos históricos enfrentados pela população.

O programa será apresentado pelo Prefeito Allyson Bezerra e equipe de secretários inteiramente ligados à formulação do plano, que vai trazer uma série de ações em áreas importantes como meio ambiente, saúde, educação, emprego e renda, pavimentação, acessibilidade, causa animal, mobilidade urbana, eficiência energética, construção e reforma de prédios, além de infraestrutura hídrica, especialmente, para a zona rural do município.

A ideia é que o programa possa ter a participação popular e interação com os diversos segmentos e instituições sociais do município. Inclusive a transparência e discussão participativa será um dos temas abordados no evento.

O evento contará com a presença de segmentos da sociedade que serão atendidos com as ações, líderes comunitários, Câmara Municipal, instituições de classes, órgãos de controle e da sociedade em geral.