Mãe e filha ficam feridas após explosão de botijão de gás em açaiteria, no Belo Horizonte. O acidente aconteceu no dia 2 de dezembro, no Açaí da Letícia, localizado na rua João Damásio. Luciana Katiane da Silva, de 35 anos, que é proprietária do estabelecimento, e a mãe dela, Maria Anália Batista Alves, de 58 anos, tiveram boa parte dos seus corpos queimados, após um botijão de gás explodir. O local também ficou totalmente destruído. As duas precisaram ser transferidas para Natal, onde estão em tratamento na unidade de queimados do Hospital Walfredo Gurgel. Agora, a família pede ajuda para conseguir arcar com os custos na capital. Os interessados podem ajudar fazendo uma doação via PIX/CPF 06877861426, em nome de Luiz Cassiano da Silva, irmão de Luciana.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL/CEDIDA