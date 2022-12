Espanha perde para o Marrocos nos pênaltis; seleção africana chega às quartas pela primeira vez

As duas seleções terminaram o tempo regular e a prorrogação no 0x0, com isso tiveram que resolver a disputa nos pênaltis, quando o Marrocos conseguiu bater a Espanha por 3x0. Classificação merecida de uma equipe organizada, e eliminação decepcionante para a Espanha, que começou encantando em goleada de 7 a 0 e foi caindo de rendimento aos poucos. O Marrocos agora aguarda o resultado da disputa entre Portugal e Suíça para descobrir seu futuro adversário.