Universidade Potiguar recebe Selo de Instituição Socialmente Responsável

Sempre preocupada em cumprir com seu papel social, a Universidade Potiguar (UnP) tem no seu DNA o cuidado com o meio social em que está inserida. Em 2022, a instituição realizou diversas atividades para a população e foi reconhecida na Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular com o Selo de Instituição Socialmente Responsável.

A campanha é uma iniciativa já tradicional no país e é organizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O selo tem validade de um ano e desde 2005, com poucas exceções, a UnP recebe o reconhecimento. Só este ano, mais de 1.600 pessoas foram atendidas pelas ações promovidas pela instituição.

É o caso da atividade Ação Educativa: Prevenção de Queimaduras, realizada em 2022 em parceria com o grupo Pró-Queimados, do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Walfredo Gurgel. Composto por cirurgiões plásticos, enfermeiros, fisioterapeutas e estudantes de Medicina, o grupo se reuniu no Dia das Crianças, no Parque das Dunas, com o intuito de alertar ao público de situações do dia a dia que exigem cuidados.

Outra ação importante, foi a do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que aconteceu em um shopping em Natal. A atividade foi realizada com aferição de pressão arterial, distribuição de panfletos com conteúdo sobre hipertensão e orientações não farmacológicas em prol da mudança de estilo de vida, prevenção e combate à hipertensão arterial.

Como estas, em média 20 atividades aconteceram em 2022 tendo a UnP como instituição promotora e apoiadora das ações. Mais de 750 alunos de diversos cursos estiveram envolvidos, assim como 175 servidores e professores da instituição, o que resultou no alcance de mais de duas mil pessoas.