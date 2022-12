Cantor e compositor Dorgival Dantas se apresenta na Festa de Santa Luzia no dia 12. A apresentação acontecerá no adro da Catedral de Santa Luzia, no período da noite, na data que antecede o Dia de Santa Luzia, feriado municipal. Logo após, começa a Procissão da Luz, à 0h, com saída da Catedral e chegada ao Colégio Diocesano Santa Luzia, iniciando a extensa programação do dia da padroeira de Mossoró.

FOTO: GLAUBER SOARES