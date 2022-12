Noite de terça-feira violenta em Mossoró com dois homicídios registrados. O primeiro crime aconteceu nas Malvinas, tendo como Caio Victor Xavier de Lima, de 20 anos. O segundo foi registrado em um espetinho, no Planalto 13 de Maio, onde foi assassinado Matheus Carlos da Silva, de 24 anos. Os crimes aconteceram com menos de 2h de diferença. Ambas as vítimas foram mortas com disparos de .40 e .380. O Delegado Roberto Moura, que atendeu as ocorrências, informou que não está descartada a ligação entre os dois crimes. Os corpos foram removidos para a sede do Itep. As informações colhidas nos locais serão remetidas à Delegacia de Homicídio, que irá investigar as motivações dos crimes.

A Polícia Militar registrou uma noite de terça-feira (6) violenta em Mossoró. Dois homens foram assassinados a tiros com pouco menos de 2h de diferença entre os dois crimes, tendo o primeiro ocorrido nas Malvinas e o segundo no Planalto 13 de Maio.

De acordo com o delegado Roberto Moura, que atendeu as ocorrências, a primeira vítima, identificada como Caio Victor Xavier de Lima, de 20 anos, estava em via pública, quando foi abordada por duas pessoas, que já se aproximaram atirando.

Caio morreu no local. Familiares informaram que ele respondia na justiça por um crime de homicídio, praticado em uma cidade no interior do RN. O Delegado não informou de qual cidade se tratava.

Enquanto ainda finalizava os procedimentos do caso, a equipe da Delegacia de Plantão, juntamente com o Itep, foram acionados para a segunda ocorrência, desta vez, em um espetinho, localizado no Planalto 13 de Maio.

Assim como no primeiro caso, a vítima, identificada como Matheus Carlos da Silva, de 24 anos, estava bebendo em uma mesa, quando foi abordada por dois homens, que estavam encapuzados, e já se aproximaram efetuando vários disparos.

Uma mulher, que estava na mesma mesa que Matheus, também foi atingida pelos disparos, mas foi socorrida e não corre risco de morte.

Nas duas ocorrências, os criminosos utilizaram armas com munições calibres .40 e .380. O Delegado informou que não está descartada a ligação entre os dois crimes.

Os corpos foram removidos para a sede do Itep. As informações colhidas nos locais serão remetidas à Delegacia de Homicídio, que irá investigar as motivações dos crimes.