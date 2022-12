Patrulha Maria da Penha de Mossoró comemora dois; cerca de 500 mulheres já foram atendidas

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), comemora nesta quarta-feira (7), 2 anos de trabalho pelo fim do ciclo da violência contra a mulher em Mossoró. Para celebrar o sucesso das ações desenvolvidas desde sua efetivação, a corporação promoveu uma programação especial com capacitação, palestras e instruções.



O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher reconheceu o relevante trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha em Mossoró. Helena Leite, assistente social do Juizado, considerou o apoio da Prefeitura de Mossoró essencial para o desenvolvimento do pelotão.

“O trabalho da GCM no pelotão da Patrulha Maria da Penha é louvável e reconhecido não só em Mossoró, mas em outras cidades. Importante também o apoio da Prefeitura de Mossoró, que garante essa proteção às mulheres vítimas de violência”, observou Helena Leite.



O evento reuniu servidores da GCM, Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Delegacia da Mulher e Defensoria Pública. Durante a capacitação, representantes do Juizado detalham de forma técnica, diante da Lei Maria da Penha, as competências e a forma harmônica de manter o atendimento humanizado e adequado durante as visitas e acompanhamento emergencial.

