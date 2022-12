Allyson anuncia a construção de 15 novas escolas e um Cetec em Mossoró. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7), durante o lançamento do Programa Mossoró Realiza, que prevê uma série de investimentos nas mais diversas áreas do município. Na educação, de acordo com o gestor, serão construídas 5 novas creches, 5 novas escolas de ensino fundamental e Centros de Referência em Educação de Tempo Integral, além de um Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação (Cetec). Ainda segundo Allyson, as novas unidades deverão cobrir, principalmente, áreas que atualmente não contam com escolas próximas, obrigando os pais a terem que se deslocar a locais mais distantes para que os filhos possam estudar.

O prefeito Allyson Bezerra anunciou a construção de 15 novas escolas e um Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação (Cetec) em Mossoró.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7), durante o lançamento do Programa Mossoró Realiza, que prevê uma série de investimentos nas mais diversas áreas do município. O evento foi aberto ao público, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Especificamente na educação, de acordo com o gestor, serão construídas 5 novas creches e 5 novas escolas de ensino fundamental. Também haverá a implantação de 5 Centros de Referência em Educação de Tempo Integral.

As unidades deverão cobrir, principalmente, áreas que atualmente não contam com escolas próximas, obrigando os pais a terem que se deslocar a locais mais distantes para que os filhos possam estudar.

Sobre o Cetec, o prefeito afirmou que a unidade a ser construída deverá unificar a Escola de Governo, o Centro de Tecnologia e Inovação e desenvolver o Programa “Mossoró Capacita”.

O Cetec deverá formar desde a criança até os jovens e adultos de Mossoró, que poderão participar de cursos gratuitos de capacitação para inserção no mercado de trabalho, além de capacitações, também, que serão ofertadas aos servidores do município.

“Nós iremos trabalhar muito junto às universidades. O Cetec deverá funcionar de domingo a domingo, oferecendo uma série de capacitações e outras ações voltadas à educação”, disse Allyson Bezerra.





OUTROS INVESTIMENTO

Ainda no lançamento o prefeito detalhou os investimento em outras áreas, como meio ambiente, saúde, emprego e renda, pavimentação, acessibilidade, causa animal, mobilidade urbana, eficiência energética, construção e reforma de prédios, além de infraestrutura hídrica, especialmente para a zona rural do município.

As ações envolvem construção de complexos de esporte e lazer; reformas de praças e a instalação de academias da saúde; construção de adutoras e a perfuração de poços na zona rural; construção do Centro de Cultura e Artesanato Popular e da Arena Cultural; ampliação do total de unidades para melhor atender à população; construção das novas instalações para o Centro de Zoonoses e implantação da primeira UBS pet de Mossoró. Outra ação importante objetivada pela Prefeitura é a instalação do Hospital Municipal.

Também durante a explanação, o chefe do Executivo Municipal pontuou objetivos no âmbito da infraestrutura: implantação de rede de drenagem; investimento em pavimentação; ampliação e reforma de prédios públicos; trabalhar pela duplicação da avenida Francisco Mota e pela construção do anel viário, ligando as BRs 110 e 304; duplicação das pontes da avenida Presidente Dutra; e asfaltar mais 55 km de ruas e avenidas (45 quilômetros já foram asfaltados, somando os anos de 2021 e 2022); e construção de ciclovias.

O prefeito Allyson Bezerra também destacou também a intenção de desenvolver projeto de revitalização do Rio Mossoró. Tal projeto abarca obras de saneamento, despoluição, participação das universidades, educação ambiental, parceria com a Caern e Governo do Estado, e atuação da Diretoria-Executiva de Meio Ambiente.

O programa terá ampla participação popular e interação com os diversos segmentos e instituições sociais do município. Isso será efetivado através de site disponibilizado para que os cidadãos e instituições possam opinar sobre os mais variados temas englobados pelo plano de investimentos.

