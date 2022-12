Adolescente raptado de casa durante a madrugada é encontrado morto na Estrada da Raiz. Jefferson Nunes Ricardo, de 17 anos, foi raptado por volta das 3h desta quinta-feira (8), da casa onde morava com a mãe, no bairro Royal Ville. A mãe do adolescente contou ao MOSSORÓ Hoje que homens encapuzados chegaram ao local em dois veículos, atiraram contra o portão e invadiram o muro. Ela diz que eles mandaram chamar todas as pessoas que estavam na casa e ao avistarem Jefferson, o chamaram por outro nome e disseram que era ele que estavam procurando. Mesmo a mãe dizendo que o nome dele era diferente, os criminosos o levaram. O corpo do rapaz foi encontrado por volta das 5h30, nas proximidades da PRF (saída para Tibau). “Meu filho não tinha envolvimento com nada. Meu filho só estudava, trabalhava, me ajudava lá no trailer. Tenho certeza que eles confundiram meu filho com outro”, disse a mãe.

O corpo de um adolescente de apenas 17 anos foi encontrado no início da manhã desta quinta-feira (8), na Estrada da Raiz, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-304, em Mossoró, saída para Tibau.

Jefferson Nunes Ricardo, de 17 anos, foi raptado por volta das 3h desta quinta-feira (8), da casa onde morava com a mãe, no bairro Royal Ville.

A mãe do adolescente contou ao MOSSORÓ HOJE que acordou assustada com barulhos de tiros e que ao levantar para ver do que se tratava, chegando na sala, avistou homens encapuzados e armados com armas calibre 12, dentro do muro da casa.

Segundo ela, eles chegaram ao local em dois carros brancos e se identificaram como policiais. “Eu pensei ‘não é polícia, não. Polícia não invade a casa do povo’”, disse ela.

A mulher contou que eles mandaram abrir a porta e perguntaram pelo marido dela. Ela disse que não tinha marido e que estava só com os dois filhos. Então eles mandaram chamar os dois e ao avistarem Jefferson, o chamaram de “Nidim” e disseram que era ele que estavam procurando.

A mãe diz que afirmou que o nome dele era Jefferson e não Nidim. Eles então pediram para ver o documento e quando ela foi entregar um deles a agrediu com um soco no rosto, fazendo com que ela caísse.

Apesar dos gritos desesperados da mãe afirmando que se tratava da pessoa errada, os criminosos colocaram Jefferson no carro e o levaram.

O corpo do adolescente foi encontrado por volta das 5h30, por populares que acionaram a polícia militar.

O delegado Caio Fábio, que atendeu a ocorrência, informou que o rapaz foi assassinado com tiros de calibre 12, tendo todos os disparos sido direcionados para a região da cabeça.

O corpo foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.

“Meu filho não tinha envolvimento com nada. Meu filho só estudava, trabalhava, me ajudava lá no trailer. Tenho certeza que eles confundiram meu filho com outro”, disse a mãe.