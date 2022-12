Especialista dá dicas de como evitar que fogos de artifício afetem a saúde do seu pet. Com os jogos da Copa do Mundo e a chegada dos festejos de fim de ano, animais ficam mais suscetíveis. De acordo com o tutor de Práticas Veterinárias do curso de Medicina Veterinária da UnP (Universidade Potiguar), Johnatan Henrique dos Santos, o fator desencadeante de medo aos animais é a capacidade auditiva. Organizar um local seguro para o pet, como retirar móveis que possam servir de obstáculos e causar traumas durante a fuga, é uma das dicas para lidar com o pets nesses momentos; veja mais.

FOTO: CEDIDA