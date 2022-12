UFERSA oferta 600 vagas remanescentes via SiSU; inscrições seguem até esta sexta, 9. Publicado por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), o edital oferece vagas remanescentes dos cursos que, após a convocação de todos os candidatos da Lista de Espera, ainda não preencheram seu quantitativo para o semestre 2022.2. Estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Computação e Informática; Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia; Letras – Português; Agronomia; Biotecnologia; Ecologia; Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia de Pesca; Engenharia de Petróleo; e Interdisciplinar e Tecnologia da Informação. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário eletrônico, disponível no site da Universidade; saiba mais.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido está ofertando mais de 600 vagas remanescentes provindas do Processo Seletivo 2022 via SISU. Iniciadas no dia 09 de novembro, as inscrições permanecerão abertas até o dia 09 de dezembro, sendo encerradas oficialmente às 17 horas.

Publicado por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), o edital oferece vagas remanescentes dos cursos que, após a convocação de todos os candidatos da Lista de Espera, ainda não preencheram seu quantitativo para o semestre 2022.2.

Estão sendo ofertadas vagas para os seguintes cursos, distribuídos nos quatro campi da UFERSA: Computação e Informática; Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia; Letras – Português; Agronomia; Biotecnologia; Ecologia; Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia de Pesca; Engenharia de Petróleo; e Interdisciplinar e Tecnologia da Informação.

Para se inscrever, o interessado deverá informar via eletrônico os seus dados pessoais, seu número de inscrição e extrato de nota do ENEM 2021 ou 2020, e anexar a documentação solicitada no edital. O candidato deverá realizar apenas uma única inscrição para um único curso, turno e campus.

ACESSE O FORMULÁRIO AQUI!

Para efeito de classificação neste processo seletivo, a nota final do ENEM será obtida por uma média ponderada das notas das provas realizadas (provas objetivas e prova de redação), sendo o peso das provas variável de acordo com o curso pretendido.



A divulgação da classificação final está programada para ocorrer até o dia 16 de dezembro. Os vínculos institucionais e números de matrícula dos candidatos selecionados serão informados a partir do dia 23 do mesmo mês, possibilitando que os alunos ingressantes se cadastrem no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

O semestre 2022.2 da UFERSA terá início no dia 16 de janeiro de 2023.