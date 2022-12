Energia furtada em Mossoró em 2022 seria suficiente para abastecer 30.126 residências por um mês. O dado foi divulgado pela Neoenergia Cosern, por meio do balanço das ações da “Operação Varredura”, realizada na segunda maior cidade do estado, entre os meses de janeiro e novembro. De acordo com o relatório da distribuidora, já foram realizadas 4.653 inspeções e identificadas 355 fraudes no município. Com essas ações de combate às ligações clandestinas (o popular “gato”), foram recuperados cerca de 4 milhões de kWh.

A Neoenergia Cosern fez um balanço das ações da “Operação Varredura” em Mossoró, a segunda maior cidade do estado, entre os meses de janeiro e novembro.

De acordo com o relatório da distribuidora, já foram realizadas 4.653 inspeções e identificadas 355 fraudes no município. Com essas ações de combate às ligações clandestinas (o popular “gato”), a Neoenergia Cosern conseguiu recuperar cerca de 4 milhões de kWh.

Esse volume de energia, que estava sendo furtada, é suficiente para abastecer 30.126 residências de Mossoró durante um mês.

“É importante ressaltar que uma parte do prejuízo causado por esse tipo de crime é dividido por todos os potiguares no momento da definição do reajuste tarifário feito todos os anos pela Agência Nacional de Energia Elétrica”, lembra Thelmo Varela, gerente de Recuperação da Receita da Neoenergia Cosern.

“Além disso, o gato de energia é crime, coloca em risco a vida de quem faz e de quem está perto, provoca oscilações no fornecimento de energia e pode provocar queima de equipamentos”, complementa o gerente.

Em todo estado, as ações de combate a “gatos” da Neoenergia Cosern cresceram 7,7% este ano em relação a 2021. Ao todo, já foram realizadas 46.043 inspeções e identificadas 4.247 irregularidades este ano por meio da “Operação Varredura”, realizada em parceria com as autoridades de segurança.

O volume de energia recuperado já soma 19,3 milhões de kWh. Para se ter uma ideia, o consumo médio mensal de uma residência potiguar é de 145 kWh. Esse volume de energia que estava sendo desviada e foi recuperada seria suficiente para abastecer, por exemplo, todo o Rio Grande do Norte por dois dias.

Em outro comparativo, a energia que estava sendo furtada e foi recuperada pela distribuidora seria suficiente para abastecer os municípios de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, e Macau, na Costa Branca, juntos, por 30 dias, por exemplo. Em 2022, quatro pessoas foram presas pelas autoridades policial em todo o Rio Grande do Norte praticando a irregularidade.

FURTO X FRAUDE

A fraude é quando o consumidor já é cliente da Neoenergia Cosern e manipula o medidor de energia com o objetivo de reduzir o consumo faturado. Já o furto consiste em desviar energia diretamente da rede elétrica sem a medição do consumo e o conhecimento da distribuidora.

Os consumidores que se sentirem lesados com essa prática criminosa (uma vez que o prejuízo causado pelos desvios é dividido por todos) podem denunciar, de forma totalmente anônima, por meio do telefone 116, WhatsApp (84) 3215-6001 e pelo site da Neoenergia Cosern (www.neoenergiacosern.com.br).