Criminosos mandam barbeiro correr e executam cliente dentro de barbearia, em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira (8). João Paulo de Sousa Rosário, de 22 anos, estava cortando os cabelos em uma barbearia localizada na Av. Alberto Maranhão, próximo a igreja do Alto da Conceição, dois homens entraram no local. Os dois teriam mandado o barbeiro e outro cliente correrem e executaram a vítima ainda na cadeira da barbearia. De acordo com informações colhidas no local, os dois homens usavam capacete na hora do crime. As investigações serão realizadas pela Delegacia de Homicídio de Mossoró.