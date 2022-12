Núcleo Municipal de Educação Rural de Mossoró recebe novos equipamentos

Núcleo Municipal de Educação Rural recebeu novos equipamentos nesta sexta. A iniciativa integra o programa "Mossoró Cidade Educação", desenvolvido pela prefeitura municipal, que prevê uma série de investimentos na área, contemplando todas as creches e escolas do município. Na ocasião, foram entregues ao Núcleo Municipal de Educação Rural Elias Salém, localizado na comunidade Recanto da Esperança, no Polo Alagoinha, equipamentos como geladeira, fogão, freezer, bebedouro, liquidificador, conjunto com mesas e carteiras para sala de aula, conjunto de mesas e cadeiras para professores, armário para cozinha, armários para salas de aula, estantes de aço e lousas.

Na manhã desta sexta-feira (9), a Prefeitura de Mossoró realizou entrega de novos equipamentos no Núcleo Municipal de Educação Rural Elias Salém, localizado na comunidade Recanto da Esperança, no Polo Alagoinha.

A solenidade de entrega dos novos equipamentos contou com a participação da comunidade escolar, técnicos do município, vereadores, representantes da comunidade rural, secretária municipal de Educação e o prefeito de Mossoró.

"É o maior programa em investimentos na educação pública da Rede Municipal de Ensino. Estamos renovando todos os equipamentos das escolas e creches do nosso município. Estamos dando condições para que as escolas possam funcionar adequadamente e as crianças terem qualidade no ensino. Tudo novo e isso é zelo pela educação, cuidando dos nossos alunos", destacou o prefeito Allyson Bezerra.

“Um dia importante para a comunidade do Recanto da Esperança, no Polo Alagoinha. Estivemos aqui anteriormente e constatamos a realidade difícil que aqui estava com carteiras e equipamentos velhos, sem condições de uso, inadequados. Hoje, estamos aqui novamente para entrega dos novos equipamentos com investimentos do 'Mossoró Cidade Educação'. O programa vai contemplar todas as unidades de ensino", explicou Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.

A comunidade escolar - gestores, professores, alunos e pais – acompanhou de perto a entrega e celebra a conquista.

"A iniciativa é muito bonita e quero parabenizar a gestão, pois a zona rural sempre foi bastante esquecida. Agora estamos sendo contemplados com um trabalho maravilhoso que instiga pais e alunos a quererem vir à escola que terá conforto. É de extrema importância os novos equipamentos para as escolas, principalmente nas comunidades rurais", pontuou Morgana Ferreira, diretora do núcleo.

Os estudantes agraciados com os novos equipamentos enalteceram a importância dos investimentos. “Isso representa muita coisa, pois vai melhorar a nossa educação. Antes, as cadeiras estavam quebradas e o quadro manchado. Agora, estamos recebendo tudo novo”, disse a estudante do 5ª ano, Anne Ketellyn.

“Isso representa uma melhoria muito grande, pois têm bebedouros, cadeiras. Antes, as cadeiras estavam quebradas e hoje chegaram várias cadeiras novas. São equipamentos que vão beneficiar os próximos alunos que vão chegar”, acrescentou o estudante Allan Jefferson.

Jennifer Rafaela, aluna do 4º ano, também deixou o seu depoimento de reconhecimento à importância dos novos equipamentos que chegaram à escola.

“Antes, as coisas estavam velhas, com armários quebrados, uma janela ia caindo. Eu gostei, pois ficou legal e vamos estudar com cadeiras novas. Chegou freezer, geladeiras, cadeiras”, contou a estudante.

Os investimentos, por meio do programa "Mossoró Cidade Educação", reforçam a valorização e compromisso da gestão municipal no fortalecimento das políticas públicas de ensino e aprendizagem. "É muito bom receber equipamentos novos, pois valoriza a escola, faz a alegria das crianças, o ambiente fica diferente. Nós ficamos muito felizes em usufruir dos novos materiais de qualidade", frisou a professora Leidijane Maria.