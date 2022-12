Confira programação da Festa de Santa Luzia neste final de semana

Às 16h30 deste sábado tem a II Corrida da Luz Kids, com saída da praça Pastor Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Histórico Lauro da Escóssia. No Domingo, às 5h30, tem a XV Corrida da Luz para adultos, com saída da Praça Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Histórico Lauro da Escóssia. A programação segue intensa até a próxima terça-feira (13), Dia de Santa Luzia, sendo encerrada com a grande procissão, às 17h, com saída da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Iniciada no dia 1 de dezembro, a Festa de Santa Luzia, padroeira da Diocese de Mossoró, segue neste final de semana com uma ampla programação.



No sábado (10), além das missas e novenas em devoção à Virgem de Siracusa, tem também a III Revoada da Luz, às 8h, com saída com Aeroporto Dix-sept Rosado.



Na ocasião, o bispo diocesano Dom Mariano Manzana sobrevoa a cidade de Mossoró com uma imagem de Santa Luzia.



Já às 11h tem o III Leilão da Luz, no Restaurante Buscapé, com o padre caicoense Gleiber Dantas.



Às 16h30 tem a II Corrida da Luz Kids, com saída da praça Pastor Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Histórico Lauro da Escóssia.







Domingo

Às 5h30 tem a XV Corrida da Luz, com saída da Praça Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Histórico Lauro da Escóssia.



A programação segue intensa até a próxima terça-feira (13), Dia de Santa Luzia, sendo encerrada com a grande procissão, às 17h, com saída da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.



“Graças a Deus, temos tido dias intensos de muita fé, esperança e devolução a Deus, por intercessão de Santa Luzia. A programação contempla todos os públicos, pensando com muito carinho e dedicação. Convidamos a todos para participarem dos momentos finais dos festejos da nossa padroeira”, disse o padre Flávio Augusto Forte Melo, pároco da Catedral e coordenador da Festa.







Confira a programação do sábado e do domingo:

DIA 10.12 – SABADO – 9° DIA DO NOVENÁRIO



TEMA: “Nisso, todos reconhecerão que sois os meus discípulos” (Jo 13, 13-35)

NOITEIROS: Paróquias do Zonal Alto Oeste, Setor Diocesano de Juventude, Terço da Juventude, SEGUE-ME, PASCOM e Pastoral do Batismo

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo no Santuário do Coração de Jesus

08h – III REVOADA DA LUZ

Local: Aeroporto Dix – Sept Rosado

09h - Noveninha da Santa Luzia - Maísa

11h – III LEILÃO DA LUZ

Local: Restaurante Buscapé

16h – Novena. Pregador: Pe. Max Bruno Damasceno- Paróquia de Martins

16h30 – II CORRIDA DA LUZ KIDS

Local: Praça Pr. Manoel Nunes Paz em frente ao Museu Lauro da Escóssia

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Francisco Crisanto Borges de Araújo- Seminário Santa Teresinha

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 11.12 – DOMINGO – 10° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Estou no meio de vós como aquele que serve” Lc 22, 24-30)

NOITEIROS: Paróquias do Zonal do Vale e Zonal Médio Oeste, Colégio Diocesano Santa Luzia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, Apostolado da Oração, Ministros da Sagrada Comunhão – MESC, Comunidade Fides in Deum e Pastoral dos Condomínios

05h30 – XV CORRIDA DA LUZ

Local: Praça Pr. Manoel Nunes Paz em frente ao Museu Lauro da Escóssia

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

09h - Noveninha da Santa Luzia - CSCM

16h – Novena. Pregador: Maria Elenir Melo- Catequese

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Charles Lamartine de Souza Freitas- Colégio Diocesano e Faculdade Católica

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo