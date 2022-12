MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.



CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE



Brasília

Presidente Lula será diplomado nesta segunda pelo TSE em Brasília

Saúde, educação e Minha Casa, Minha Vida terão mais recursos com PEC, diz relator

Mossoró

Hospital Municipal e outras 8 obras projetadas para saúde de Mossoró

Projetos enviados a Câmara prevê recursos para 10 obras importantes em Mossoró

LOA de Mossoró será concluída na próxima quarta-feira (14), na Câmara

Frota do transporte coletivo de Mossoró mobilizada para o dia de Santa Luzia

Estado

Governo do RN começa a distribuir 122 carros para administração pública

Espetáculo conta a história de Grossos durante festa de 69 anos de emancipação

Policia

Paraibano é executado na casa da namorada em Caraúbas-RN

Sid Nogueira é morto à tiros no bairro Santo Antônio em Mossoró-RN

Motociclista morre após colisão de carro com moto na BR 304

Agricultor é morto a tiros na zona rural de Severiano Melo

Copa do mundo

Os quatro seleções nas semifinais da Copa do Mundo no Qatar: Argentina, Croácia, Marrocos, França.

Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, vamos conversar com o corretor de imóveis Paulo Henrique Mitre, que vai mostrar os caminhos para conquistar o sonho da casa própria. O MH NAS ONDAS DO RÁDIO COMEÇA às 8H10, na rádio Difusora. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.