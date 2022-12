Vereador Gilvan Alves desembarca na "nação bacurau", em Apodi

Com a chegada de Gilvan Alves à "nação bacurau", o prefeito Alan Silveira passa a contar com o apoio de dez dos treze vereadores do município de Apodi-RN. Em seu discurso, na confraternização de fim de ano da "nação bacurau", Gilvan Alves justificou sua adesão da base governista apontando as obras da gestão Alan Silveira em todo o território do muinicípio.

A “nação bacuruau”, como se intitula o bloco político liderado pelo prefeito Alan Silveira, do MDB, no município de Apodi-RN, se reuniu nesse domingo (11), na tradicional confraternização de final de ano, no Prédio do João, no bairro Portal da Chapada, em Apodi-RN.

Durante o momento, o vereador Gilvan Alves (SDD), anunciou sua chegada a bancada governista, que até então era composta por nove dos treze vereadores. Disse que aderiu a bancada governista por reconhecer o trabalho que está sendo realizado em todas as frentes pelo prefeito Alan Silveira.

Contando com cerca de duas mil pessoas entre filiados, amigos e simpatizantes, numa demonstração do crescimento da força política do prefeito Alan Silveira, fruto da gestão que realiza no município com políticas públicas para quem mora na cidade e também zona rural.

O vereador Gilvan Alves, que também é empresário, discursou na ocasião, apontando o trabalho realizado pelo gestor do município e destacou que este trabalho realizado em benefício da população foi o fator preponderante para sua adesão ao grupo político.

O prefeito Alan Silveira, durante seu discurso, falou da alegria de poder contar com o apoio de todos e com a adesão do vereador Gilvan. “Nos reunimos em mais um momento histórico, mostrando nossa união e a força de nossa nação bacurau. Agradeço o apoio, cada abraço recebido hoje, e renovo meu compromisso com um Apodi cada vez melhor para se viver. Seguimos cada dia mais fortes e unidos”, disse.

O ato mostra mais uma vez a força e união do grupo “Bacurau” de Apodi. O momento contou ainda com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vereadores Junior Souza (MDB), e dos demais vereadores que compõem a base do governo municipal, Ângelo Suassuna (SDD), Ednarte Silveira (MDB), Charton Rego (MDB), Adailton Targino (MDB), Railton Diógenes (MDB) e Laete Oliveira (MDB).

Também estiveram presentes a ex-prefeita Gorete Silveira, ex-prefeito Ivo Freire, ex-vereadores Soneth Ferreira e Bebé Gama, dentre diversas outras lideranças políticas.