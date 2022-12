“O Plano de Metas e Investimentos para Mossoró, entendemos, cria as condições elementares para projetar nossa terra como motor do desenvolvimento no RN. Representa, ainda, uma virada de chave quanto à mentalidade e conceitos relativos à relação da municipalidade com a livre iniciativa e a sociedade como um todo”, escreveu Michelson Frota

O presidente do Sindicato de Comércio Varejista de Mossoró (Sindilojas), Michelson Frota, anunciou apoio ao Programa Mossoró Realiza, com a previsão de realização de obras públicas consideradas fundamentais para o município, como construção de escolas, hospitais, UBS, ampliação das pontes da Avenida Presidente Dutra, apoio ao homem do campo e limpeza e urbanização do rio Mossoró.

Na prática, trata de um plano de investimento em obras públicas para os próximos 5 anos, que vinha sendo negligenciada ao longo de duas ou três décadas por gestões passadas, mas que são fundamentais para o desenvolvimento do município, como a construção de quinze escolas primarias grande centro de treinamento profissional, assim como a revitalização do Centro da cidade.

O prefeito Allyson Bezerra, durante o lançamento do Mossoró Realiza, falou em renovar o Plano Diretor e também um novo cobra de obras, que permita o crescimento do município de Mossoró, de forma ordenada, sem deixar para trás obras de saneamento e drenagem. "Temos que modernizar os serviços públicos que chegam ao cidadão. Queremos o setor industrial avançando e rápido, gerando empregos", diz Allyson.

Ainda conforme Allyson Bezerra, outro ação previsto no Mossoró Realiza, vai ser a criação de uma Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mossoró, um pleito do vereador Lawrence Amorim. "Queremos convidar as entidades comerciais de Mossoró, para que possamos fazer o planeamento da cidade de Mossoró, a partir já do novo Plano Diretor de Mossoró.

Ainda conforme o prefeito Allyson Bezerra, está previsto a duplicação da Avenida Francisco Mota, a duplicação das pontes da Av Presidente Dutra, uma ciclovia, hospital municipal, cinco UBS, ampliação do hospital psiquiátrico, ampliação dos serviços prestados ao homem do campo, construção de 15 escolas e um Centro de Treinamento Profissional, interligar as BRs 110 e 304, limpeza e urbanização do Rio Mossoró, além de reordenação do comércio de camelôs no Centro de Mossoró, com a ampliação do Mercado Central, entre outras obras.

Ainda conforme o representante do comércio varejista, o Programa “Mossoró Realiza ousa também ao atacar de frente graves problemas que se arrastam há anos e décadas, sempre escamoteados por paliativos e discursos retóricos, ou simplesmente esquecidos".

O empresário Michelson Frota finaliza o documento dizendo: “O Sindilojas é parceiro e confia que poderemos, juntos, trabalhar pelo crescimento sustentável, geração de emprego e renda, ampliação do conhecimento, melhoria dos índices de bem-estar social e resolução de problemas históricos enfrentados pela população".

Em vídeo, o prefeito Allyson Bezerra apresenta o Plano de Metas e Investimentos para Mossoró.

As obras serão financiadas com recursos próprios, federais e oriundos de operações créditos junto a entidades bancárias nacionais e internacionais. conforme projetos enviados ao Poder Legislativo no final de semana passada. Isto só está sendo possível porque a atual gestão conseguiu organizar as finanças do município, elevando ao Conceito A, junto aos órgãos fiscalizadores do Banco Central do Brasil. O prefeito ressalta, no entanto, que é crucial que os vereadores aprovem os projetos, que vão proporcionar obras fundamentais para o município de Mossoró.