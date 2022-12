Professores da UERN aprovam proposta encaminhada pela reitoria para implantação do PCCR. A proposta, discutida durante assembleia realizada nesta quarta-feira (14), foi aprovada por ampla maioria dos docentes. A proposta da reitoria para a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações respeita o plano aprovado pela categoria docente, com 5% de reajuste em 2023 e antecipa a tabela de 2025 para 2024, com aumento de 10% no salário base, somados à implantação da tabela 3 com as titulações. Dessa forma, o PCCR docente estará implantado na íntegra em pouco mais de um ano, já a partir de janeiro de 2024.

Os docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) decidiram, por ampla maioria, em assembleia realizada nesta quarta-feira, 14 de dezembro, aprovar a proposta encaminhada pela reitoria da Uern para a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR) docente.

Foram 150 votos favoráveis à proposta da reitoria, contra 8 votos da proposta da mesa, 16 votos de uma terceira proposta e uma abstenção.

A proposta da reitoria, que foi aclamada, respeita o plano aprovado pela categoria docente, com 5% de reajuste em 2023 e antecipa a tabela de 2025 para 2024, com aumento de 10% no salário base, somados à implantação da tabela 3 com as titulações.

Dessa forma, o PCCR docente estará implantado na íntegra em pouco mais de um ano, já a partir de janeiro de 2024.

“O plano foi construído pela categoria. Com diálogo conseguimos avançar nas negociações e antecipar 2025 para 2024. Seguimos convictos de que, com responsabilidade e maturidade institucional, priorizando a sustentabilidade da Uern, vamos avançar em novas discussões e fortalecer nossa autonomia”, afirmou a reitora Cicília Maia.

Próximos passos - Com essa aprovação, a reitoria está apta a encaminhar a proposta para o Governo do Estado, para posterior envio à Assembleia Legislativa, onde deve ser votada pelos deputados e deputadas e virar Lei.

Saiba detalhes da proposta que foi aprovada:

1) Implantação, em 2023, da tabela do PCCR docente com aumento salarial de 5% no salário base, para todas as classes e todos os níveis;

2) Implantação, em 2024, da tabela 3, com elevação da titulação: 10% para a Classe I; 26% para a Classe II e 55% para a Classe III;

3) Antecipação da tabela 4, de 2025 para 2024, com aumento de 10% no salário base e reflexo nas titulações;

4) Assinatura de uma Carta Compromisso perante as categorias docentes e técnico administrativa para, a partir de 2025, construir uma campanha salarial, discutindo a reposição de perdas, dentro das condições garantidas pela autonomia financeira.