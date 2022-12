“Sentimento de dever cumprido e gratidão”, diz Souza sobre passagem pelo Legislativo

Com a proximidade do final da 62ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Souza (PSB), que não concorreu nas últimas eleições estaduais, usou a tribuna durante a sessão plenária desta quarta-feira (14), para destacar e agradecer a sua passagem pela Casa. O parlamentar foi eleito inicialmente no ano de 2014 e foi reconduzido ao cargo nas eleições de 2018.



“Faço esse pronunciamento com um sentimento maior que me invade a alma: do dever cumprido e gratidão. Agradeço aos Norte-Rio-Grandenses por me permitirem lhes representar. Aos colegas do parlamento que me acolheram com respeito e dignidade. A todos os servidores da Assembleia. À minha equipe, pois nesta Casa ninguém faz nada sozinho. Às lideranças políticas, prefeitos, vereadores. Enfim, a todos os que me guiaram pelo Rio Grande do Norte. Em especial à minha família, pela compreensão nas ausências”, disse Souza.



Na oportunidade, o deputado lembrou a morte recente do seu pai, “minha maior referência política”, e disse viver momento especial e de reflexão. “Agora é cuidar um pouco mais da saúde e da família, mas sem me afastar do grande desejo de continuar servindo ao próximo”, declarou ele.



Os demais deputados presentes na sessão apartearam o pronunciamento de Souza para registrar palavras de agradecimento ao parlamentar. O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira (PSDB), disse que Souza “é um homem de gestos largos, sempre moldando e adubando as amizades do dia a dia. Sua presença enaltece o Poder Legislativo por suas posições, firmeza, coerência, capacidade de trabalho e dinamismo”.



George Soares (PV) destacou que o parlamentar “representou o Legislativo com muita altivez, cumprindo seu papel dignamente”. Para Galeno (PSDB), Souza é um “homem pacato, simples e de uma inteligência ímpar, que fez seu trabalho como poucos”. O deputado Gustavo Carvalho (PSDB) pontou: “se despede com a certeza de que o trabalho foi cumprido e os votos foram honrados”.



José Dias (PSDB) destacou a cordialidade do deputado: “artífice da amizade”. Tomba (PSDB) enalteceu os ensinamentos deixados por ele. “Aprendi muito com seus gestos de humildade. Os deputados Hermano Morais (PV), Coronel Azevedo (PL), Isolda (PT), Francisco do PT, Cristiane Dantas (SDD) e Dr. Bernardo (PSDB), também enalteceram o parlamentar.