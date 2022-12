Prefeitura de Mossoró fará prestação de contas de 2022 na próxima semana. O objetivo do evento é publicizar a toda sociedade mossoroense, representantes de instituições e servidores todas as ações e realizações da administração municipal ocorridas ao longo deste ano. Intuito principal é garantir transparência ao cidadão mossoroense. Em dezembro de 2021, a Prefeitura também realizou evento semelhante para prestação de contas do trabalho realizado naquele ano. O evento é aberto ao público e o Município convida toda a população a participar do encontro.

