Veja onde estão disponíveis a D2 da Pfizer Baby e Coronavac infantil em Mossoró. Foram escolhidas cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para a aplicação destes referidos imunizantes em cada dia da semana. A medida já estará em vigor nesta sexta-feira (16). Etevaldo Lima, coordenador de imunizações, salienta que essas doses vieram exclusivamente para a segunda dose. Ele explica que caso as crianças agendadas no cartão de vacina, para o dia previsto, não comparecerem, as doses remanescentes serão utilizadas como primeira dose para outra criança, evitando o desperdício. As doses seguintes (segunda e terceira) serão contempladas a medida que o Ministério da Saúde for enviando mais doses ao município.

A Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) definiu um novo cronograma semanal para a aplicação da 2ª dose da Pfizer Baby e também da segunda dose da vacina Coronavac.

Foram escolhidas cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para a aplicação destes referidos imunizantes em cada dia da semana.

A medida já estará em vigor nesta sexta-feira (16). Segundo o cronograma, às sextas-feiras a UBS Chico Costa, no bairro Santo Antônio, ficará responsável pela aplicação da 2ª dose da Pfizer Baby e da 2ª dose da Coronavac.

Às segundas-feiras a UBS José Leão ficará a cargo da aplicação destas vacinas. A unidade está localizada no Alto da Conceição.

Já às terças-feiras a unidade de saúde escolhida é a Maria Soares, no bairro Alto de São Manoel, vizinha a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Às quartas-feiras o local destinado para essa aplicação é a Lucas Benjamin, no Abolição III. E por fim, a UBS Edgard Bulamarqui, no Centro da cidade, ficará responsável pela aplicação destes imunizantes às quintas-feiras.

“Esse cronograma foi elaborado diante da baixa quantidade de doses que vieram, que não é suficiente para a nossa demanda, e também para que se evite o desperdício”, explicou o coordenador do Programa Nacional de Imunização (PNI), Etevaldo Lima. Ele destacou ainda que nesta quinta-feira (15) o município recebeu um novo lote das vacinas contra a Covid-19.

O coordenador salienta que essas doses vieram exclusivamente para a segunda dose. Ele explica que caso as crianças agendadas no cartão de vacina, para o dia previsto, não comparecerem, as doses remanescentes serão utilizadas como primeira dose para não ocorrer desperdício. As doses seguintes (segunda e terceira) serão contempladas a medida que o Ministério da Saúde for enviando mais doses ao município.

“Muitas das unidades abriam os frascos e existia uma pouca procura pela vacina ficando assim doses remanescentes, no caso em várias unidades. Se as crianças não comparecem nós vamos utilizar essas doses para as doses remanescentes e as doses subsequentes desse público que recebeu essas doses remanescentes nós vamos estar contemplando a medida que o Ministério da Saúde envie mais doses”, frisou.

Cronograma para aplicação da Segunda dose da Vacina Pfizer Baby e Segunda dose da Vacina Coronavac:

Segunda-feira: José Leão;

Terça-feira: Maria Soares;

Quarta-feira: Lucas Benjamin;

Quinta-feira: Edgar Bulamarqui;

Sexta-feira: Chico Costa.