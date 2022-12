Adolescente é assassinada a tiros em Patu; autor do crime seria o namorado dela. De acordo com informações da Polícia Militar, Karla Kauany da Silva, de 16 anos, transitava em uma motocicleta, na noite desta quinta-feira (15), quando o namorado dela, Felipe Alves Tavares, de 19 anos, pediu para que ela parasse, para que eles pudessem conversar. Neste momento, o rapaz teria efetuado disparos contra a menina, que morreu no local. De acordo com o Delegado Paulo Cesário, que irá investigar o caso, informações dão conta que o casal tinha uma relação conturbada. Os dois teriam, inclusive, pedido um filho recentemente. A Polícia Militar segue em diligência à procura de Felipe, que fugiu após o crime e ainda não foi encontrado.

Uma dolescente de apenas 16 anos foi assassinada a tiros, na noite desta quinta-feira (15), no município de Patu, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, Karla Kauany da Silva, de 16 anos, transitava em uma motocicleta, na noite desta quinta-feira (15), quando o namorado dela, apontado como autor do crime, Felipe Alves Tavares, de 19 anos, pediu para que ela parasse, para que eles pudessem conversar.

Neste momento, o rapaz teria efetuado disparos contra a menina, que morreu no local. Ele fugiu em seguida, não tendo sido encontrado até a última atualização desta matéria.

De acordo com o Delegado Paulo Cesário, que irá investigar o caso, informações dão conta que o casal tinha uma relação conturbada.

Postagens nas redes sociais da adolescente dão conta, inclusive, que o casal havia pedido um filho recentemente.

Ainda segundo o delegado, as evidências apontam que a arma utilizada no crime pertencia ao pai de Felipe, que é policial aposentado.

A Polícia Militar segue em diligência à procura do suspeito. Quem souber de informações que possam levar ao paradeiro dele, pode entrar em contato via 190, com garantia de anonimato da fonte.

A Polícia Civil também segue investigando o caso e aguarda a captura ou comparecimento de Felipe à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a motivação do crime.