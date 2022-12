Ufersa conquista autonomia dos Campi de Caraúbas e Pau dos Ferros e tem recursos desbloqueados pelo MEC. Os Campis de Caraúbas e Pau dos Ferros eram somente locais de oferta de cursos e agora, com o recebimento da portaria de autorização pelo MEC, passam a poder escolher e credenciar cursos e principalmente, sair da situação irregular em que se encontravam. Sobre o bloqueio dos recursos da Universidade, Ludimilla Oliveira disse que foram desbloqueados em sua totalidade e a partir, de agora, a Ufersa vai poder cumprir com todos os compromissos.

Os Campi da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) nos municípios de Caraúbas e Pau dos Ferros ganharam autonomia de Campus fora de sede. A Portaria de autorização foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) na última quarta-feira, (14).



Para a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, a falta de credenciamento dos campi acarretou muitos entraves burocráticos para o avanço da Universidade fora da sede, em Mossoró. Os Campis eram somente locais de oferta de cursos e agora, com o recebimento da portaria de autorização, passam a poder escolher e credenciar cursos e principalmente, sair da situação irregular em que se encontravam.



Ludimilla disse ainda que assim que soube da situação ao assumir a reitoria da Universidade, tratou de providenciar todo o processo para a regularização.



“Depois de mais de 12 anos, estamos tendo dois dos nossos campi credenciados o que representa autonomia, inclusive, para criar novos cursos, foram muitas viagens a Brasília pra resolver essa situação, não foi uma tarefa fácil mas estamos aqui prestando contas com a universidade e com a sociedade e parabenizo Caraúbas e Pau dos Ferros pela autonomia”, afirmou a professora Ludimilla Oliveira.

A professora adianta que o processo de credenciamento de outro Campus, o da cidade de Angicos já foi iniciado.

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a Reitora, que está em Brasília participando de uma cerimônia representando a Associação de Reitores das Universidades Federais do Brasil e aproveitou a oportunidade para tratar também dos desbloqueios e pendências administrativas.



Sobre o bloqueio dos recursos da Universidade feitos pelo MEC, Ludimilla Oliveira disse que os recursos foram desbloqueados em sua totalidade e a partir, de agora, a Ufersa vai poder cumprir com todos os compromissos.



“Graças a Deus com o desbloqueio nós vamos colocar tudo em ordem, nós estávamos com tudo empenhado e liquidado, faltando somente recurso ser desbloqueado, que no nosso caso nós tínhamos já todas as previsões. Quando veio o bloqueio aí ficamos sem a condição de fazer o pagamento, mas já começamos a pagar tudo que estava empenhado, já entrei em contato com o setor de pagamento da universidade, recebi a notícia já aqui em Brasília e o ministro disse que cem por cento está liberado. Então tudo será colocado em ordem graças a Deus”, afirmou a Reitora