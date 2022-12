Comerciante mossoroense é assassinato a tiros na cidade de Baraúna-RN

O mossoroense Ildones Tragino, de 31 anos, foi morto a tiros no final da tarde deste sábado, 17, na cidade de Baraúna/RN, onde é proprietário de uma lanchonete. Ele já havia sofrido um ataque à tiros há pouco tempo e na ocasião escapou dos assassinos, o que não aconteceu desta vez.

Sobre assassinos ou assassino, apesar da cidade de Baraúna ter muitas câmeras de segurança instaladas e ser muito movimentada nos dias de sábado, pouco ou nada se sabe. Se alguém sabe, teme falar e também terminar morto. Sobre a vítima, ele pilotava sua motocicleta quando foi baleado várias vezes em via pública e não resistiu.

A Polícia Militar foi acionada ao local, mas não conseguiu prender os assassinos, que, assim como inúmeros outros casos, escaparam do cerco policial se beneficiando do fator surpresa. Ataques planejados desta natureza é quase impossível a PM prender o assassino ou assassinos em flagrante, daí a importância do trabalho de investigação da Polícia Civil, com apoio da População, para esclarecer fatos desta natureza e, assim, talvez evitar outros assassinatos.

O corpo de Ildones Tragino foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia em Mossoró. Os primeiros levantamentos foram feitos pela Polícia Militar de Baraúna e também pelos Policias Civis da Delegacia de Plantão de Mossoró, que viajaram 36 km até a cidade de Baraúna para acompanhar o trabalho pericial do ITEP no local. Estes dados serão repassados, em relatórios, para Delegacia de Polícia Civil de Baraúna investigar.