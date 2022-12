MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 19/12/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

MOSSORÓ

"Mossoró Realiza” é apresentado à Câmara, a classe produtiva e aos moradores da zona rural

Aprovação da gestão Allyson Bezerra cresce entre os mossoroenses e chega a 86%

Justiça Federal atende pedido do Conselho Regional de Medicina e determina mais dois anos de intervenção na APAMIM

Matrículas de alunos com deficiência e comprovada vulnerabilidade econômica começam nesta segunda-feira

NACIONAL

Gilmar Mendes autoriza relator do Orçamento deixar os recursos do Bolsa Família fora do Teto de Gastos

STF revoga prisão do ex-governador Sérgio Cabral e causa revolta nas redes sociais

Projeto que cria fonte de recursos para pagar o piso da enfermagem chega ao Senado e senadores prometem esforços para aprova-lo

Pilotos e comissários de bordo inicial greve no Aeroporto de Congonhas

ESTADO

Comissão antecipa recontagem de votos e TRE-RN fará diplomação de 24 deputados estaduais eleitos nesta segunda-feira; Wendel Lagartixa é deixado de fora, por ordens do ministro Ricardo Lewandowski

Ufersa conquista autonomia dos Campi de Caraúbas e Pau dos Ferros e tem recursos desbloqueados pelo MEC

Centro de pesquisa da UFRN recebe autorização da Anvisa para realizar o cultivo de cannabis para pesquisa

POLÍCIA

Operação Arcanjos V: MPRN e PM realizam buscas e apreensão e prisão contra pedófilos em Mossoró

Acidente mata dois agricultores na RN 233, trecho entre Caraúbas e Apodi

Polícia registra dois assassinatos em Baraúna durante o final de semana

Morador da Barrinha morre atropelado RN 015, entre Mossoro e Baraúna

COPA DO MUNDO

Argentina conquista o tricampeonato mundial e consagra Lionel Messi

Argentinos tomam as ruas de Buenos Aires em comemoração pela Copa do Mundo e goleiro herói do título tenta explicar gesto obsceno com as “luvas de ouro.