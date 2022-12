Homem que estava desaparecido há dois dias é encontrado morto em Baraúna. O corpo de Júlio César Silva de Oliveira, de 25 anos, foi encontrado em uma estrada carroçável, na manhã deste domingo (18). Ele residia no município de Mossoró e estava desaparecido há dois dias. Segundo o Delegado Luiz Antônio, que atendeu a ocorrência, o corpo da vítima apresentava sinais de tortura e marcas de disparos de arma de fogo, inclusive na região íntima. O rapaz foi removido para exames na sede do Itep. O crime será investigado pela Polícia Civil de Baraúna.

O corpo de um homem, identificado como Júlio César Silva de Oliveira, de 25 anos, foi encontrado, na manhã deste domingo (18), em uma estrada carroçável do município de Baraúna.

Segundo o Delegado Luiz Antônio, que atendeu a ocorrência, o corpo da vítima apresentava sinais de tortura e marcas de disparos de arma de fogo, inclusive na região íntima.

Júlio César estava desaparecido há dois dias, da cidade de Mossoró, onde resistia. Ainda de acordo com o delegado, a perícia do Itep apontou que ele pode ter sido raptado em outro canto e levado amarrado até o local onde foi assassinado.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. A motivação do crime, bem como a sua autoria, serão investigados pela Polícia Civil do município de Baraúna.