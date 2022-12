Prefeitura de Mossoró intensifica limpeza em redes de drenagem do centro da cidade

Os trabalhos das equipes se concentram nos quatro cantos da cidade. A limpeza de bocas de lobo, galerias e canais é realizada constantemente em Mossoró, mas com a proximidade do período de chuvas, o trabalho é reforçado. Uma medida importante desobstruindo as redes, evitando possíveis transtornos para a coletividade. Na manhã desta segunda-feira (19), equipes de limpeza urbana percorreram ruas e avenidas do bairro Centro.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), está intensificando a limpeza em redes de drenagem do município. Os trabalhos das equipes se concentram nos quatro cantos da cidade.



A limpeza de bocas de lobo, galerias e canais é realizada constantemente em Mossoró, mas com a proximidade do período de chuvas, o trabalho é reforçado. Uma medida importante desobstruindo as redes, evitando possíveis transtornos para a coletividade.



Na manhã desta segunda-feira (19), equipes de limpeza urbana percorreram ruas e avenidas do bairro Centro. “Nossas equipes estão todos os dias nas vias públicas para manutenção da cidade limpa. Esse trabalho acontece durante todo o ano e agora está sendo intensificado. Diversos pontos da cidade receberão as intervenções das equipes da secretaria”, explicou João Marcelo, diretor executivo de Serviços Urbanos.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura orienta à população que não faça o descarte de resíduos em vias públicas. É importante que todos colaborem com a limpeza na cidade, zelando os espaços públicos.