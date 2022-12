Redação final da LOA é aprovada na Câmara; receita estimada de Mossoró para 2023 é de R$ 1,190 bilhão. A redação final do Projeto de Lei do Executivo nº 31/2022, referente à Lei Orçamentária Anual (LOA), foi aprovada em plenário nesta terça-feira (20). Com a aprovação da redação final, fecha-se o ciclo orçamentário na Câmara neste ano. O Legislativo devolveu o projeto à Prefeitura, que vai sancioná-lo para transformação em lei municipal, após publicação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

A Câmara Municipal de Mossoró concluiu, nesta terça-feira (20), a votação do Orçamento da Prefeitura para 2023, ao aprovar em plenário a redação final do Projeto de Lei do Executivo nº 31/2022, referente à Lei Orçamentária Anual (LOA).

A redação final faz constar no texto original, da Prefeitura, as 242 parlamentares aprovadas à proposta, que estima em R$ 1 bilhão e 190 milhões a receita do Município para 2023. O projeto também fixa as despesas para o próximo ano.

Com a aprovação da redação final, fecha-se o ciclo orçamentário na Câmara neste ano. O Legislativo devolveu o projeto à Prefeitura, que vai sancioná-lo para transformação em lei municipal, após publicação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).