Vistoria da PM não encontra irregularidades no Nogueirão; laudo será renovado para a temporada 2023. A vistoria da PM à principal praça de esportes do município foi realizada pelo Capitão Barreto, do BP Choque de Natal, nesta terça-feira (20). De acordo com o Capitã, a PM deve emitir o laudo da vistoria até o fim deste ano, com validade de 12 meses. O equipamento só voltará a ser vistoriado em março, pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e CREA, quando acaba a validade dos laudos atuais desses órgãos.

Com o intuito de renovar laudo técnico que ateste as condições de uso do equipamento na temporada 2023, a Prefeitura de Mossoró solicitou e a Polícia Militar realizou na tarde desta terça-feira (20), vistoria no Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão.

A vistoria da PM à principal praça de esportes do município foi realizada pelo Capitão Barreto, do BP Choque de Natal, e acompanhada pelo titular da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), Júnior Xavier e pelo diretor administrativo da SEMEJ, Mário Paz.

Também estiveram presentes o diretor de segurança Carlos Pontes e dirigentes do Potiguar, clube local que já tem confirmado o uso do equipamento no próximo ano para disputas do Campeonato Potiguar e Brasileiro Série D.

De acordo com o Capitão Barreto, a PM deve emitir o laudo da vistoria até o fim deste ano, com validade de 12 meses. Ainda de acordo com o oficial, em conversa com os representantes do Município, na vistoria desta terça-feira não foi detectada qualquer anormalidade que impeça a renovação do documento liberatório para o uso do equipamento por uma temporada.

Com a aprovação da PM, o Nogueirão estará liberado para uso nas diversas atividades que o equipamento sediará em 2023.

O equipamento só voltará a ser vistoriado em março, agora pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e CREA, quando acaba a validade dos laudos atuais desses órgãos.