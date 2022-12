Conheça a história do tênis, o 4º esporte mais assistido no Brasil

O esporte é bom, bonito e barato. Barato? Bem, nem sempre, e talvez porque alguns esportes sejam associados a status, já que são praticados por quem tem melhores condições financeiras, estes fiquem de fora da preferência popular, como é o caso do golfe.

Porém, uma modalidade que tem criado adeptos e simpatizantes entre o público brasileiro nos últimos anos é o tênis. De acordo com um levantamento apresentado pelo blog da ExpressVPN sobre os esportes mais assistidos online no Brasil, o tênis ocupou o 4º lugar entre agosto de 2021 e agosto de 2022. Vale a pena, então, conhecer um pouco da trajetória dessa modalidade esportiva.

Um pouco de história

O tênis, acredite ou não, é um esporte bem antigo. Há indícios de sua existência desde o século V, tanto na Europa quanto no Egito. Contudo, o esporte era praticado no campo e com as mãos. Séculos mais tarde, monges o introduziram em ambientes fechados, surgindo então o tênis de quadra.

No século XVI, o esporte caiu nas graças da nobreza e os adeptos construíram espaços específicos para o jogo. Por volta do mesmo período, raquetes substituíram as luvas e a rede foi incorporada.

Não se sabe se há um inventor por trás do tênis mas, nos registros, quem fica com o crédito é o inglês Walter Wingfield, que escreveu as regras do esporte em 1873. Na tentativa de popularizar o jogo, ele vendia o manual com um kit de raquetes, bola e rede.

Sucesso, Trégua e Retorno

Não demorou muito para que o Torneio de Wimbledon fosse realizado pela primeira vez, em 1877, e desse modo a padronização do tênis foi oficializada. Já em 1896, a modalidade estreou nas Olimpíadas de Atenas, participando em todas as edições até 1924, em Paris.

Infelizmente, em 1928 (Amsterdã), o esporte foi desconsiderado como olímpico. O tênis foi aparecer novamente numa olimpíada apenas como esporte de demonstração: em 1968 (México) e 1984 (EUA). Entretanto, graças ao seu sucesso perante o público nessa última edição, ele voltou triunfante em 1988 (Seul).

Como o tênis chegou ao Brasil

O esporte chegou em terras brasileiras durante a colonização, no século XIX, trazido por ingleses e franceses. Espalhou-se então pelas províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, porém seu público era restrito.

Séculos mais tarde, o esporte se popularizou no país devido às vitórias do tenista brasileiro Gustavo Kuerten, que venceu o torneio de Rolland Garros em 2000 e 2021. Essas vitórias renderam a transmissão regular do esporte em canais de TV aberta, o que contribuiu para difundi-lo e aumentar o seu público.

Atualmente, o Brasil possui mais de 2 milhões de praticantes do esporte, segundo dados da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), dos quais 33 mil estão registrados como atletas profissionais.

“Abrasileiramento” do esporte?

Engana-se, porém, quem pensa que o tênis parou de evoluir. O Beach Tennis, ou Tênis de Praia, está se profissionalizando, e o Brasil é um forte epicentro graças às suas vastas praias e ao gosto por praticar esportes nesse local. A CBT confirma que amadores já estão sendo introduzidos no circuito profissional.

É o tênis de um jeitinho bem brasileiro, já que não são necessários nem quadra e nem sapato para praticá-lo, além do benefício do ar livre. Com cerca de 90% dos torneios de Beach Tennis realizados no Brasil, o esporte parece ter encontrado, além de areia, solo fértil no país.