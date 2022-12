PMM detalha ações e presta contas à sociedade sobre o trabalho desenvolvido em 2022. A prestação de contas da gestão aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. O prefeito Allyson Bezerra e os secretários municipais detalharam as ações desenvolvidas nas diversas áreas de Mossoró, tais como saúde, segurança, educação, infraestrutura, dentre outras. “Um dos pontos importantes é que, nos últimos dois anos, pagamos R$ 196 milhões referentes a dívidas deixadas por gestões passadas”, disse o prefeito. “Esse evento reafirma o compromisso da gestão em tratar o recurso do povo mossoroense com muita transparência e respeito”, afirmou secretário municipal de Administração, Kadson Eduardo.

A Prefeitura de Mossoró realizou, nesta quarta-feira (21), evento de prestação de contas, objetivando detalhar as ações desenvolvidas pelo Município ao longo de 2022.

“Pelo segundo ano consecutivo, estamos prestando contas à sociedade de todo o ano da gestão. Prestando contas do trabalho de organização financeira, transparência nas finanças e também o trabalho das secretarias que compõem a Prefeitura de Mossoró. A prestação de contas é uma ação que visa mostrar as ações que estão sendo desenvolvidas. Um dos pontos importantes é que, nos últimos dois anos, pagamos R$ 196 milhões referentes a dívidas deixadas por gestões passadas”, disse o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

O secretário municipal de Administração, Kadson Eduardo, também salientou a relevância do evento de prestação de contas.

“Esse evento reafirma o compromisso da gestão em tratar o recurso do povo mossoroense com muita transparência e respeito. Estar realizando esse evento é mostrar que os recursos estão sendo bem investidos e aplicados de forma correta e que agora a população pode olhar todas as realizações que o Município alcançou”, declarou.

De acordo com os dados apresentados, só este ano, a Prefeitura pagou R$ 80 milhões relativos a dívidas decorrentes de gestões anteriores. Eram débitos concernentes ao Pasep, parcelamento do INSS, FGTS, consignados, Previ, precatórios e sentenças judiciais, salários atrasados e dívida bancária.

Hoje, a municipalidade atravessa um cenário de compromisso com o pagamento em dia dos salários e das contribuições previdenciárias (Previ e INSS).

Ainda no âmbito das finanças, o trabalho da atual gestão permitiu que, pela primeira vez na história, Mossoró alcançasse nota “A” em capacidade de pagamento, da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Economia. Isso significa que, liderando a lista dos 167 municípios do RN, Mossoró é referência em transparência fiscal, ficando à frente da capital, Natal.

O prefeito Allyson Bezerra também destacou a informatização de serviços do Município, como alvará automático, matrículas escolares 100% on-line e o “Contribuinte Digital”.

INFRAESTRUTURA

O chefe do Executivo Municipal ainda detalhou obras realizadas na cidade, como a implantação de piso intertravado na Estação das Artes Elizeu Ventania e a revitalização da Praça da Convivência e do Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Ainda se tratando de obras, a Prefeitura de Mossoró também construiu e reformou praças, oportunizando espaços de lazer para diversas localidades do município.

O prefeito ressaltou o fortalecimento da infraestrutura da cidade. “Implantamos 45 km de asfalto, recuperamos 215 ruas com pavimentação de paralelepípedo e ainda temos 103 mil m² de piso intertravado já garantidos”, ressaltou Allyson Bezerra.

CULTURA

O “Mossoró Cidade Junina” 2022 foi outra grande ação da Prefeitura de Mossoró. Além de cultura, o evento oportunizou movimentação na economia e ocupação máxima na rede hoteleira. Mais de 750 agentes estiveram envolvidos na segurança, além de uma central de videomonitoramento.

ZONA RURAL

A zona rural de Mossoró também recebeu atenção especial da Prefeitura de Mossoró, com conserto e aquisição de frota nunca antes vistos: cinco carros-pipa, em parceria com o Governo Federal; 4 caçambas; 2 tratores; 2 caminhões; 1 escavadeira hidráulica; e 2 motoniveladoras.

“Também garantimos serviço de manutenção em 73 bombas e 50 dessalinizadores”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

EDUCAÇÃO E SAÚDE

No tocante à educação, o prefeito ressaltou o projeto “Mossoró Cidade Educação”, que prevê fardamento e kit escolar para todos os alunos, mais de 10 mil mobílias e mais de 14 mil equipamentos para escolas e creches, e ares-condicionados para as 95 unidades de ensino.

A Prefeitura de Mossoró tem trabalhando também para assegurar a saúde da população. Ao longo deste ano, já foram realizados mais de 195 mil atendimentos médicos gerais. O Município também garantiu a entrega de mais de 1375 aparelhos, equipamentos e mobílias. Ainda no campo da saúde, o prefeito destacou mais uma ação da Prefeitura de Mossoró, sendo essa a oferta do serviço gratuito de castração animal.