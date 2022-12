"Gostei das luzes, de tudo", diz Raíssa, do Chafariz, em visita ao Estação Natal em Mossoró

A noite desta quarta-feira (21) foi especial para cerca de 900 alunos de unidades de ensino localizadas na zona rural de Mossoró. Os estudantes da Rede Municipal puderam visitar e se encantar com o projeto “Estação Natal”, instalado na Estação das Artes Elizeu Ventania. O brilho nos olhos das crianças refletia a felicidade em conhecer de perto a iluminação natalina e todos os ambientes lúdicos disponíveis à população no espaço.

“Parabéns para a Prefeitura. Gostei das luzes, de tudo. Achei tudo legal, de verdade”, resumiu a estudante Débora Rafaela, da Escola Municipal Chafariz. “Está muito legal, a Prefeitura arrasou. Está tudo muito bonito, principalmente o túnel. As luzes ficaram lindas”, disse Raíssa Karolainny, também aluna da Escola Chafariz.

Enilson Erick, que é aluno da Escola Municipal Chafariz, também aprovou a iniciativa da Secretaria de Educação em levar os estudantes à Estação das Artes. “Estou achando muito bom o que a Prefeitura fez aqui para nós. Estou achando bonitas as luzes, gostei também dos brinquedos. Achei muito legal, porque é um passeio”, comentou.

Geovana Isabella, estudante da Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, na região do Jucuri, afirmou que o ambiente que mais gostou foi o arco luminoso. “Eu achei o túnel o local mais bonito. Estou muito feliz com esse projeto”, pontuou a aluna, destacando ainda a felicidade em poder estudar em uma unidade revitalizada e com novos equipamentos.





Os alunos foram à Estação acompanhados das equipes das escolas. Muitos pais e mães também estavam presentes, como é o caso de Rayane Nascimento, mãe de Jefferson Ryan, estudante da Escola Municipal Deusdete Cecílio de Araújo, da comunidade Mulunguzinho. “A decoração está melhor do que antes, está maravilhosa, e é muito importante esse momento aqui, tanto para os alunos quanto para nós, pais”, disse.

A diretora da Escola Deusdete Cecílio, Zoelma Soares, reforça a importância da visita dos alunos ao projeto “Estação Natal”. “Trouxemos os alunos da nossa escola para que eles pudessem compartilhar esse momento maravilhoso. É uma experiência ímpar, que estamos aproveitando ao máximo”, pontuou. A visita também foi acompanhada por professores da Rede Municipal, entre eles o docente José de Arimateia, do Núcleo Municipal de Educação Rural Francisco de Assis Nogueira, localizado na comunidade Sussuarana.

“Essa decoração natalina é muito chamativa para o aluno, e o mais importante é as comunidades rurais poderem participar. É o Município fazendo com que os alunos venham aqui para a cidade, para conhecerem esse momento natalino. É algo novo para eles, que já se sentem muito à vontade e felizes, é isso que a gente sente, a alegria no rosto de cada aluno”, relatou.

“Da mesma forma que o aluno da cidade está vindo, estamos proporcionando esse momento também para o aluno da zona rural, para que ele também viva a beleza do ‘Estação Natal’, projeto que está muito bonito, com vários ambientes, o Papai Noel, a Fábrica de Brinquedos, espaço para as crianças desenharem, se divertirem, um universo de luzes para elas se encantarem”, enfatizou a gerente executiva Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME), Gilneide Lobo.

A titular da SME, professora Hubeônia Alencar, também esteve presente na visita. “É um momento importante que nós estamos proporcionando a essas crianças da zona rural. A Secretaria de Educação mobilizou a vinda dessas crianças, que são da Rede Municipal de Ensino, em uma ação conjunta com a Secretaria de Agricultura e a de Cultura. É um dia de festa. As crianças estão aqui felizes, muitas delas tendo contato com o Natal, nessa dimensão, pela primeira vez”.

A Secretaria Municipal de Educação viabilizou a ida de alunos de 20 unidades de ensino instaladas em localidades rurais como Hipólito, Cordão de Sombra, Coqueiro, Eldorado dos Carajás, São Romão, Barrinha, Recanto da Esperança, Lorena, Jurema, São João da Várzea, Piquiri, entre outras.

“O ‘Estação Natal’ realmente está sendo um momento onde nós estamos promovendo essa integração de toda a sociedade mossoroense, a partir do que se pensa do Natal, com essa união de arte, cultura. Hoje, especialmente, esse momento com as escolas da zona rural é pra gente uma satisfação imensa. Significa dizer que nós, enquanto gestão pública municipal, realizamos todos os nossos projetos de forma articulada com todas as secretarias”, finalizou o secretário municipal de Cultura, Etevaldo Almeida.