PMM antecipa salários de dezembro dos servidores e injeta R$ 19,8 milhões na economia local

A Prefeitura de Mossoró realizou, nesta sexta-feira (23), o pagamento antecipado dos salários de dezembro do funcionalismo. Com isso, o Município encerra o calendário de pagamentos deste ano, alinhado à política de valorização dos servidores.

A quitação do compromisso salarial representa a injeção de R$ 19,8 milhões na economia da cidade. Além da folha de dezembro, a Prefeitura de Mossoró concluiu no último dia 16 o pagamento do 13º salário do funcionalismo municipal.

“Salário antecipado na conta do servidor mossoroense. Doze meses de 2022 com pagamento dos salários dentro do mês. Isso é valorização, transparência e gestão. Esse recurso chega ao comércio, aos bairros, a cidade se desenvolve e a economia fica aquecida nessa reta final do ano”, declarou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.