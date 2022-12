PMM: Estrada de acesso a comunidade de Alagoinha recebe obra de pavimentação

A Prefeitura de Mossoró deu início a uma das mais esperadas obras de infraestrutura. Aguardada há muitos anos pela população, as obras de pavimentação na estrada que dá acesso à comunidade rural de Alagoinha já começaram.



A pavimentação a paralelepípedo, neste momento, é realizada em 1,6 quilômetro de extensão da estrada, numa área de cerca de 10.000 metros quadrados, compreendendo o bairro Abolição IV em direção às quatro bocas. Quem passa pelas imediações já constata a presença das equipes e o andamento das obras.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), o trabalho também envolve obras de drenagem. “Neste momento, o Município inicia a pavimentação com uma drenagem para o melhor escoamento das águas das chuvas. A Prefeitura pensa e planeja as pavimentações com sistemas de drenagem para evitar problemas futuros”, explicou o Rodrigo Lima, titular da pasta.



Trata-se de um investimento de cerca de 950 mil reais para atender antigas reivindicações da população, promovendo melhorias em acessibilidade e mobilidade urbana.