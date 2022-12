Mossoró inicia nova etapa de matrículas para o ano letivo 2023 na educação municipal. Nesta fase, que começou às 8h desta segunda-feira (26), podem solicitar vagas alunos novatos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Altas Habilidades/Superdotação e sem comprovada vulnerabilidade econômica. As matrículas deste público podem ser realizadas até as 23h59 da quinta-feira (29). A Secretaria Municipal de Educação reforça que as vagas existentes são aquelas remanescentes da primeira etapa do calendário de matrículas, que contemplou alunos novatos com deficiência e comprovada vulnerabilidade econômica.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou nesta segunda-feira (26), às 8h, uma nova etapa do calendário de matrículas para o ano letivo de 2023.

Nesta fase, que segue até as 23h59 da quinta-feira (29), podem solicitar vagas alunos novatos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Altas Habilidades/Superdotação e sem comprovada vulnerabilidade econômica.

O passo a passo da matrícula on-line é simples: o responsável pelo aluno deve acessar o site www.mossoro.rn.gov.br e clicar, inicialmente, na aba “Mossoró Digital”. Em seguida, deve-se clicar em “Educação” e, na sequência, em “SIGEduc”. Com a página de matrículas aberta, o responsável acessa a aba “Novos Estudantes com NEE – Realizar Nova Solicitação de Vaga”. A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”.

Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e a respectiva etapa de ensino. De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga ainda disponível. No próximo passo são preenchidos o turno, dados pessoais, dados residenciais e informada qual a necessidade especial do aluno.

Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação. Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três após a solicitação da vaga, de toda a documentação e laudos previstos no art. 17 da portaria que instituiu o calendário de matrículas (confira AQUI). A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para qual foi solicitada a matrícula.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que as vagas existentes são aquelas remanescentes da primeira etapa do calendário de matrículas, que contemplou alunos novatos com deficiência e comprovada vulnerabilidade econômica.

“O processo de matrículas 100% on-line é um avanço importante implantado na Rede Municipal nesta gestão. E continuamos avançando em outras frentes na Educação do município de Mossoró, com a revitalização de diversas unidades de ensino, melhorias no transporte escolar, entrega de novos equipamentos, climatização de salas de aula e outros ambientes. Vem muito mais por aí. Todas essas ações integram o programa 'Mossoró Cidade Educação'”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

PASSO A PASSO DA MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVATOS COM DEFICIÊNCIA E SEM COMPROVADA VULNERABILIDADE ECONÔMICA:

- Acessar o site www.mossoro.rn.gov.br;

- Clicar em “Mossoró Digital” em seguida na aba “Educação”;

- Na sequência, deve-se clicar em “SIGEduc”;

- Na página das matrículas, o responsável acessa a aba “Novos Estudantes com NEE – Realizar Nova Solicitação de Vaga”;

- A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”.

- Em seguida, informa-se o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino;

- Na sequência, o responsável escolhe a escola;

- Deve-se informar, na sequência, o turno, dados pessoais, dados residenciais e informada qual a necessidade especial do aluno;

- Finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS – 2023

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação e com comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 19/12 às 23h59 do dia 22/12 – etapa já finalizada)

- Alunos novatos com deficiência, TEA ou Altas Habilidades/Superdotação e sem comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 26/12 às 23h59 do dia 29/12);

- Renovação de matrícula (realizada pela própria unidade de ensino, por meio do “Mossoró Digital”, das 8h do dia 2/1 às 23h59 do dia 6/1);

- Transferência por interesse próprio (das 8h do dia 10/1 às 23h59 do dia 13/1);

- Matrícula de novos alunos com comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 17/1 às 23h59 do dia 20/1);

- Matrícula de novos alunos sem comprovada vulnerabilidade econômica (das 8h do dia 24/1 às 23h59 do dia 26/1);

- Matrículas em vagas remanescentes (conforme portaria a ser publicada).