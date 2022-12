“Foi um final de semana tranquilo, sem nenhuma intercorrência com a base do Samu”. A secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, informou que a base instalada em parceria com a Prefeitura de Mossoró, para atendimentos aos veranistas e população nas cidades de Grossos e Tibau, não registrou ocorrências em seu primeiro final de semana de funcionamento. O convênio, para viabilidade da unidade, foi assinado pelos prefeitos dos municípios na última terça-feira (20). A cooperação garantirá maior assistência em saúde à população e visitantes que têm como destino a cidade litorânea de Tibau.

O primeiro final de semana de funcionamento da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Tibau e Grossos não registrou nenhuma ocorrência. A afirmação é da secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas.

“Foi um final de semana tranquilo, sem nenhuma intercorrência com a base do Samu que está instalada para atendimentos aos veranistas e população nas comunidades de Grossos e Tibau”, disse a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O convênio, para viabilidade da unidade, foi assinado pelos prefeitos dos municípios na última terça-feira (20). A cooperação garantirá maior assistência em saúde à população e visitantes que têm como destino a cidade litorânea de Tibau.

De acordo com o documento, a base central do SAMU será instalada na Unidade de Saúde Santa Terezinha, no centro de Tibau. Já o ponto de apoio móvel ficará na comunidade Gado Bravo. Além de Tibau, a unidade de assistência prestará apoio ao município de Grossos.

A base iniciou os trabalhos na última sexta-feira (23). A unidade operará das 19h da sexta-feira até as 7h da segunda-feira. “Vamos permanecer até o dia 22 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas. Atenderemos durante todo o veraneio e ainda no Carnaval”, concluiu Morgana Dantas.

Os casos ambulatoriais serão encaminhados à Unidade de Saúde de Tibau. Já o paciente que precisar de atendimento especializado a base promoverá a regulação para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) ou para as Unidades de Pronto Atendimento UPA) em Mossoró.

As equipes do SAMU poderão ser acionadas através da linha exclusiva de emergência, por meio do número (84) 9 8639-4995. O atendimento funcionará 24h por dia no fim de semana, dentro do quadro de horários de sexta a segunda-feira.