MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/12/2022

BRASÍLIA

Lula deve anunciar restante da equipe de ministros nesta terça, inclusive o senador Potiguar Jean Paul Prates como presidente da Petrobras

Quem levou o terrorista preso e o procurado para dentro do Congresso Nacional, questiona Randolfe Rodrigues ao presidente da casa

Futuro ministro do Desenvolvimento Social promete pente fino no Bolsa Família

PF volta a emitir passaportes após governo liberar 31,5 milhões para este fim

MOSSORÓ

Primeiro final de semana de funcionamento da base do Samu no litoral não registra ocorrências

Trabalho de limpeza de canais e córregos para prevenir alagamentos chega ao bairro Aeroporto

Allyson Bezerra conclui segundo ano de gestão pagando 196 milhões em dívidas deixadas pela gestão Rosalba

Secretaria de Agricultura já soma quase 900 serviços de restauração de poços e adutoras que abastecem a zona rural de Mossoró

ESTADO

Governadora Fátima Bezerra sanciona lei para aumento de 2% do ICMS no período de abril a novembro 2023 no RN

Fátima ainda não definiu comandos da saúde e da educação da sua próxima gestão

“Entregar o PAX significa nossa fé no presente e futuro", diz Fátima sobre parque tecnológico

Vereadores se articulam o impeachment do prefeito Sael Melo de Porto do Mangue

Reservatórios começaram a tomar água na região Seridó; confira volume de água dos principais reservatórios do Oeste do RN: Previsão da EMPARN é de mais chuvas esta semana

Ponte de acesso ao Vale do Apodi será entregue no dia 30 de dezembro, diz prefeito Alan Silveira

POLICIA

Vaqueiro de 53 anos morre em acidente de moto na RN 117, perto de Olho D’Água do Borges

Cão morre sufocado dentro do carro e tutor é preso e autuado em flagrante por maus-tratos

Boliviana é presa por usar passaporte falso ao tentar embarcar para Portugal pelo aeroporto de Natal