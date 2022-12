Ações educativas para redução de acidentes no trânsito são reforçadas nas rodovias de Mossoró. As ações vêm acontecendo desde o início de dezembro, realizadas pelo departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), em conjunto com a PRF. As mobilizações evidenciam a atenção e o cuidado na direção. Os agentes orientam os condutores sobre a importância do uso dos itens obrigatórios, como cinto de segurança. Além de alertá-los sobre a revisão dos outros equipamentos, como pneus, o nível da água do limpador de parabrisa e do radiador do veículo.

FOTO: DIVULGAÇÃO